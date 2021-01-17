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مرأة

لامع.. شاهد فستان هنا الزاهد في حفل زفاف نادر حمدي

الأحد 17/يناير/2021 - 03:44 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصورة جديدة لها خلال حضورها حفل زفاف الفنان نادر حمدي على المنتجة سارة حسني مساء أمس في إحد الفناق الكبري بالقاهرة.

ظهرت هنا الزاهد في الحفل بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الأسود المطرز بالكامل.

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ولم تتكلف هنا الزاهد في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي.

ومن الناحية الجمالية، بدت هنا الزاهد في الصور بخصلات شعرها الأصفر المموج المنسدلة على كتفيها، فيما اختارت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.

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