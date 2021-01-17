لامع.. شاهد فستان هنا الزاهد في حفل زفاف نادر حمدي





ظهرت هنا الزاهد في الحفل بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الأسود المطرز بالكامل.





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ولم تتكلف هنا الزاهد في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي.





ومن الناحية الجمالية، بدت هنا الزاهد في الصور بخصلات شعرها الأصفر المموج المنسدلة على كتفيها، فيما اختارت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.



