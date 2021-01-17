هجوم حاد من رواد السوشيال ميديا.. ظهور غريب لعريس وعروسة والمعازيم بالأرواب

تداولت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعروسين يحتفلان بالزفاف بأحدث الأساليب على الطريقة الغربية، حيث ظهر العريس وهو يرتدي روب ستان أسود، والعروسة بالابيض، إضافة إلى ظهور صديقات العروسة بنفس المظهر بالارواب الذهبية.

وعبر الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم حول ظهورهم الغريب، مستنكرين ظهورهم بهذه الملابس، وعبروا عن غضبهم الشديد، وكانت تعليقاتهم كالتالي: "كل ما يعدى عليا الفيديو بتاع العريس ابو روب ستان دا اتكسف اوى واقلب بسرعة وافضل دقيقتين كدا محرجة"

ومن جانب آخر، علقت أخرى قائلة: "بغض النظر عن التقليعات الغريبه اللى بنشوفها فى الافراح والفوتوسيشن والفرست لوك وحاجات كده غريبه شويه على مجتمعنا .....فى الاخر يا ولاد اللى بستغربله مش المنظرة ولا اللى بتشوفه للاسف بتشوف كميه طلاق كل يوم مخيفه 🤔🤔🤔اومال يا بت انتى وهو الحب اللى بنشوفه فى الافراح دة ايه".

وذكرت إحدى المغردين على موقع التواصل تويتر حول الموضوع، قائلة: " ده مزعج!وغريب، كل السيشن في الافراح بتبقى البنات مع بعضها لابسين كدا وبس مفيش راجل وسطيهم! زي ليله الحنة يعني!! اما العريس يدخل بروب ستان والعروسه واقفه في نص السرير ! تنظيم السيشن مزعج وسخيف يا جدعان! على الاقل بالنسبالي! "