ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

توقيع عقد بيع 5 آلاف فدان بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للاستثمار العمراني

الأحد 17/يناير/2021 - 05:04 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقد بيع 5 آلاف فدان بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للاستثمار العمراني، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، وذلك لإقامة مجتمع عمرانى متكامل بمدينة حدائق العاصمة بالعاصمة الادارية الجديدة، وبحضور الدكتور عاصم، الجزار وزير الإسكان.

وكان وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالسير في إجراءات التعاقد مع الشركة العربية للاستثمار العمراني، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى؛ لتنمية قطعة الأرض بمساحة 5000 فدان بمدينة حدائق العاصمة بنظام البيع (نقدي وعيني) مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قبل عودة السكان.. الحكومة توافق على تشكيل لجنة هندسية لمعاينة عمارتي الزمالك

الحكومة تكشف موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة بـ 2 مليار جنيه.. والموفقة على إصدار قانون الأحوال الشخصية

لقاءات وقرارات هامة| الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء.. انفوجراف

ترشيحاتنا

تعليمات جديدة من وزارة الصحة لكبار السن والحوامل: اشتغلوا من البيت

إعفاء هذه الفئات من رسوم رخصة قيادة السيارة .. تعرف عليها

شعبة الدخان: المستهلك لن يتحمل أعباء تحصيل 25 قرشا عن كل علبة سجائر لصالح التأمين الصحى

أول تعليق من البنتاجون على إرسال قاذفتين B52 إلى الخليج العربي

14 قناة تنقل اللقاء.. موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو في نهائي السوبر الإسباني

لن تنام مرة أخرى.. فتاة تلتقط فيديو محرجا لصديقتها أثناء النوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا للكرش.. 5 تمارين تقضي على دهون البطن بسرعة

رئيس وزراء صباحا ومربي أطفال مساء.. بوريس جونسون وابنه يشعلان السوشيال ميديا في بريطانيا.. صور

ظهور أودي S8 موديل 2022 أثناء اختبارها استعدادا للتدشين