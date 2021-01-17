ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. شراكة بين مبادلة وسيمنس لتسريع تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر

الأحد 17/يناير/2021 - 05:33 م
الامارات المتحدة
الامارات المتحدة
Advertisements
وكالات
وقَّعت شركة مبادلة للاستثمار وشركة سيمنس للطاقة، مذكرة تفاهم بهدف عقد شراكة استراتيجية لتحفيز الاستثمار وتطوير التكنولوجيا المتقدمة، وتصنيع معدات، وإنتاج الهيدروجين الأخضر والوقود الاصطناعي حيث سيكون التركيز الأولي لنشاط الشركتين في أبوظبي، على أن يتوسع هذا النشاط بمرور الوقت ليشمل الأسواق الدولية الأخرى.


وتتمتع شركتا مبادلة وسيمنس للطاقة بعلاقة طويلة الأمد تستند إلى الروابط القوية بين الإمارات وألمانيا.

وستتعاون شركة سيمنس للطاقة مع شركة "مصدر" بالإضافة إلى الشركات المتخصصة الأخرى في مجال الطاقة في مجموعة مبادلة، من أجل تحقيق الأهداف المتمثلة في "استخدام الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والوقود الاصطناعي، وتوفير طاقة نظيفة وقابلة للنقل لتزويد النظم البيئية الجديدة القائمة على الهيدروجين، والتي تتولى إمدادها دولة الإمارات" إضافة إلى "تأسيس شركة عالمية رائدة في قطاع الوقود الاصطناعي ويكون مقرها في أبوظبي".

كما يهدف التعاون إلى تعزيز " العمل معًا على تطوير التقنيات وخفض تكاليف إنتاج الهيدروجين الأخضر والوقود الاصطناعي" إضافة"تمكين مبادلة وسيمنس للطاقة من دخول أسواق الهيدروجين الناشئة وتحقيق الاستفادة لكلا الطرفين".

وقّع مذكرة التفاهم مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع "الاستثمار في الإمارات" التابع لشركة مبادلة للاستثمار، وكريستيان بروخ الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة.

وشهد التوقيع شريف سليم العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية وتوماس بارَييِس وزير الدولة للشؤون البرلمانية في وزارة الاقتصاد والطاقة الاتحادية الألمانية، بيتر فيشر سفير ألمانيا لدى الدولة ما يؤكد الالتزام القوي من جانب الحكومتين بالتعاون في قطاع الطاقة، والذي ينعكس في الشراكة الألمانية الإماراتية في قطاع الطاقة.

كما حضر التوقيع محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، الشركة العالمية للطاقة المتجددة التابعة لمبادلة، تأكيدًا على الدور المهم الذي ستؤديه الشركتان في تنفيذ المبادرات بموجب الاتفاقية.

 وقال مصبح الكعبي في تعليقه على أهمية مذكرة التفاهم: "تلتزم مبادلة بتطوير اقتصاد الهيدروجين في دولة الإمارات، ويسرنا أن نوسع علاقتنا مع شركة سيمنس للطاقة في هذا القطاع الناشئ المهم."  وأضاف: "نتوقع من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية أن نتمكن من الاستفادة من البنية التحتية القوية لإمارة أبوظبي من أجل إنتاج وبيع الهيدروجين الأخضر، وإنجاح هذه الاستثمارات القوية وجذب الاستثمارات لإنشاء مرافق جديدة، وترسيخ مكانة أبوظبي كمُصدِّر موثوق للهيدروجين الأخضر للأسواق العالمية."  من جانبه، قال ديتمار سيرسدورفر، المدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة الشرق الأوسط: "تؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتطوير اقتصاد مستدام للهيدروجين الأخضر". وأضاف: "تعتبر شركة سيمنس للطاقة رائدة في هذا المجال، حيث تقوم بتوليد الهيدروجين الأخضر من مصادر الطاقة المتجددة باستخدام التحليل الكهربائي بتقنية غشاء التبادل البروتوني. ونتطلع إلى تطوير العديد من تطبيقات الهيدروجين الأخضر والاستفادة منها، بالشراكة مع مبادلة والشركات المعنية الرئيسية الأخرى على امتداد سلسلة القيمة الخاصة بالهيدروجين، بما يحقق الفائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة والعالم أجمع."  يشار إلى أن المبادرة الأولى بموجب هذه الاتفاقية، وضمن إطار تحالف أبوظبي للهيدروجين، ستتمثل في إنشاء مصنع تجريبي في مدينة مصدر، بموجب اتفاقية خاصة بين شركتي سيمنس للطاقة ومصدر، وعدد من الشركات الأخرى المتخصصة في التقنيات والتوزيع والاستخدام النهائي ضمن سلسلة قيمة الهيدروجين الصديق للبيئة.

 ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تزامناَ مع الائتلاف الاستراتيجي الذي تم تشكيلة بين شركة مبادلة وأدنوك والقابضة. والذي يهدف لترسيخ مكانة أبوظبي كمُصدِّر موثوق للهيدروجين إلى الأسواق الدولية ، بالإضافة إلى توحيد الجهود لبناء اقتصاد هيدروجين متين في دولة الإمارات.

 وكانت شركة مبادلة للاستثمار قد انضمت في وقت سابق من هذا العام إلى مجموعة المستثمرين التابعة لمجلس الهيدروجين، وذلك تأكيدًا لالتزام الشركة تجاه هذا القطاع الناشئ. وتعتبر مذكرة التفاهم دليلًا على ثقة مبادلة في الإمكانات التجارية والتكنولوجية لقطاع الهيدروجين، فضلًا عن قدرته على تسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تشمل الهيدروجين الأخضر.. وزير الكهرباء: استحداث استراتيجية جديدة للطاقة 2035

برلماني: استحداث استراتيجية جديدة للطاقة في عام 2035 سيساهم في إحداث وفرة بتكلفة الإنتاج

نائب: توليد الكهرباء من الهيدروجين الأخضر أمر جيد ولكن يحتاج إلى إمكانيات ضخمة

برلماني: الرئيس السيسي مد مصر بـ14 ألفا و400 ميجا من الطاقة في عامين

برلماني: تعدد مصادر الطاقة يعطي ميزة جيدة للمستهلكين والدولة

لإنتاج الهيدروجين الأخضر.. اتفاق نوايا بين الكهرباء وسيمينز الألمانية للبدء فى المناقشات والدراسات

ترشيحاتنا

4 مليون جنيه وبياكل ويشرب ببلاش .. تفاصيل اتهام وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بالكسب غير المشروع

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

30 دقيقة.. بدر بانون يهدر فرصتين وخروج وليد سليمان للإصابة .. والبنك متراجع

وداعا للكرش.. 5 تمارين تقضي على دهون البطن بسرعة

ألمانيا ضد الرأس الأخضر.. إلغاء أول مباراة فى مونديال اليد بسبب كورونا

سب ريهام سعيد.. رفض استشكال سما المصري على حبسها 6 أشهر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا للكرش.. 5 تمارين تقضي على دهون البطن بسرعة

رئيس وزراء صباحا ومربي أطفال مساء.. بوريس جونسون وابنه يشعلان السوشيال ميديا في بريطانيا.. صور

ظهور أودي S8 موديل 2022 أثناء اختبارها استعدادا للتدشين