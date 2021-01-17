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رياضة

تأجيل مباراة الاتحاد السكندري وإنبي بسبب كورونا

الأحد 17/يناير/2021 - 06:40 م
لاعبو الاتحاد السكندري
لاعبو الاتحاد السكندري
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حسام الحارتي
قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الاتحاد السكندري وإنبي إلى 1 مارس المقبل بسبب ظهور 11 حالة إيجابية بين اللاعبين والجهاز الفني للاتحاد والتي كان مقررا إقامتها غدا الاثنين .

وكشفت المسحة التي خضع لها اللاعبون والجهاز الفني عن إصابة 6 لاعبين و5 أفراد من الجهاز الفني بفيروس كورونا.

ويعاني حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري من الغيابات قبل مواجهة إنبي ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع  الثامن لبطولة الدوري المصري .

وطالب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لعزل المصابين وتوفير كافة المستلزمات لحين تماثل شفائهم. 
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