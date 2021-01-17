سابقة تاريخية للبرلمان .. لجان مجلس النواب في حالة انعقاد دائم لتقييم أداء الحكومة في جميع الملفات ومقارنتها برؤى المستقبل

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلساته خلال الأسبوع الجاري، لتقييم أداء الحكومة، في حدث تاريخي للبرلمان.

يشهد مجلس النواب غدا الاثنين، عرض بيان من رئيس الوزراء عن موقف تنفيذ الحكومة، كما يشهد البرلمان عرض بيان من وزير التنمية المحلية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبرنامج وزير التموين والتجارة الداخلية د. على المصيلحي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكرمة.





ويشهد يوم الثلاثاء بيانا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار عن موقف الوزارة بشأن ‏تنفيذ برنامج الحكومة بالإضافة إلى بيان من وزير الإعلام وزير الدولة للإعلام عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ويشهد يوم الأربعاء المقبل بيان من وزير التربية والتعليم الفني عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة وأيضا بين من وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة بينما يشهد يوم الخميس بيان من وزير الشباب والرياضة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة وبيان من وزير قطاع الأعمال العام عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.



