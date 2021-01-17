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ديني

الأوقاف: تخصيص 10 ملايين جنيه لصندوق الاستثمار الخيري للغارمين

الأحد 17/يناير/2021 - 07:57 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمود ضاحي
 اعتمد  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تخصيص مبلغ 10 ملايين جنيه من الموارد الذاتية للوزارة لدعم صندوق الاستثمار الخيري للغارمين "يسر" ، من باب البر  وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتفريج كروب الغارمين والغارمات ، وانطلاقًا من دور وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع.

وأعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع 3500 زي أزهري و1000 عمامة أزهرية، بداية من يوم الأحد 2021/01/24م على الأئمة المستحقين للزي الأزهري، ليكون إجمالي ما تم توزيعه من الزي (42647) زيًّا أزهريًّا ، و(12401) عمامة أزهرية.

ودعت الوزارة المديريات موافاة الشيخ  صبري ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة بأسماء المستحقين للصرف في هذه الدفعة في موعد أقصاه الاثنين 18 يناير.

يذكر أنه تم الانتهاء من تسليم جميع الأئمة للزي الأزهري بثماني عشرة محافظة، وهي: (بورسعيد، مرسى مطروح، البحر الأحمر، الوادي الجديد، أسوان، دمياط، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، بني سويف، جنوب سيناء ، الفيوم ، شمال سيناء ، المنيا , الإسكندرية  , الجيزة , القليوبية , القاهرة).

وأوضحت الوزارة أنه سيتم الانتهاء من توزيع الزي الأزهري الكامل على جميع الأئمة بأربع محافظات هي: (قنا , أسيوط , الدقهلية , المنوفية) خلال هذه الدفعة ، ليصل عدد المديريات التي انتهت من توزيع الزي الأزهري كاملًا على جميع الأئمة إلى (22) مديرية إقليمية.

وأكدت أنه سيتم الانتهاء من تسليم الزي على جميع الأئمة بباقي المحافظات قبل نهاية فبراير 2021م بإذن الله تعالى ، لتبدأ الوزارة في توزيع الزي الثاني على الأئمة ، كما تستمر الوزارة في توزيع العمائم على باقي الأئمة تباعًا.

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