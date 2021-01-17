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رياضة

مدرب الإسماعيلي: لقاء المقاولون فرصة من أجل تصحيح المسار

الأحد 17/يناير/2021 - 08:46 م
أبوطالب العيسوى
أبوطالب العيسوى
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نانسي القاضي
أكد  أبوطالب العيسوى المدير الفني للإسماعيلي، صعوبة مواجهة المقاولون العرب، في المباراة المقرر لها غدًا الإثنين ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع السادس من مسابقة الدوري العام.

وقال "العيسوي" إن مسابقة الدوري الأن لم تعد هناك مواجهة سهلة.

وأضاف مدرب الاسماعيلي: "لقاء المقاولون فرصة من أجل تصحيح المسار وتحسين ترتيب الفريق بجدول المسابقة المحلية".

وأتبع العيسوي: "المقاولون فريق جيد لكن هدفنا هو الثلاث نقاط ومصالحة جماهيرنا”.

وواصل :”أغلقنا صفحة الرجاء و التركيز على حصد الانتصار فيما هو قادم”.

وأتم حديثه :” عبد الرحمن مجدي لاعب ممتاز ويمتلك قدرات عالية وبالتأكيد غيابه سيكون مؤثرا على الفريق”.

وأعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة أبو طالب العيسوى قائمة لاعبيه استعدادا لملاقاة المقاولون العرب غدا في المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس بمسابقة الدوري الممتاز.

القائمة جاءت كالتالي..

حارس مرمى.. محمد صبحي، محمد فوزي.

خط الدفاع.. محمد بيومى، مروان الصحراوي، محمد عمار، محمد هاشم، رضوان شريفي، البدري، كاستيلو.

خط الوسط.. محمود دونجا، محمد عادل، محمد صادق، أحمد مصطفي، أحمد مدبولي، محمد مخلوف، عماد حمدى.

خط الهجوم.. أري بابل، شكرى نجيب، محمد الشامي، فخر الدين بن يوسف.

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