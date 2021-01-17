بيان عاجل بشأن غلق شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار

تقدم النائب محمود شعلان، عضو مجلس النواب، عن محافظة البحيرة، ببيان عاجل وطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي، بشأن غلق شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار.





وجاء الطلب المقدم من النائب ضد كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير قطاع الأعمال والدكتور وزير الصناعة حول غلق الشركة، كما جاء الطلب إعمالا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.





وأضاف "شعلان"، أن شركة الغزل كان يعمل بها أكثر من 70 ألف عامل خلال الفترات السابقة، موضحا أن الفترة الأخيرة كان يعمل بالشركة 7 آلاف عامل وما ترتب عنهم 7 آلاف أسرة، قائلا "شركة من تاريخ الأزل وهي القلعة الصناعية بكفر الدوار".





وشدد عضو مجلس النواب، على مدى أهمية الشركة بوجودها بكفر الدوار وهي المعروفة بالمركز الصناعي لوجود شركة الغزل والنسيج بها، والجميع يعلم ذلك.



