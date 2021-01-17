ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك أكثر المستفيدين من تعادل الأهلي مع البنك اليوم.. تفاصيل

الأحد 17/يناير/2021 - 08:32 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
Advertisements
عمرو ابوبكر
وقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في فخ التعادل أمام منافسه البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الاسبوع الثامن من بطولة الدوري الممتاز.

وبهذا التعادل يخسر النادي الأهلي نقطتين من رصيده الذي بدأه بانتصارات عديدة مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وفتح باب لنادي الزمالك المتوهج منذ بداية الموسم لكي يشق طريقه نحو تصدر الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة منافسه الجونة في المباراة المقرر لها أن تقام يوم الثلاثاء القادم 19-1-2021، ضمن منافسات الجولة الثامنة من البطولة.

ولكن يعتبر الجونة هذا الموسم من أقوى الأندية مع المدير الفني رضا شحاتة الذي لم يتلقى الهزيمة حتى الآن وحقق الفوز أربع مرات، وتعادل في 3 مباريات متصدرًا المركز الثالث برصيد 15 نقطة. 

فسوف تشهد هذه المباراة منافسة شديدة للغاية بين الفريقين، فتعتبر هي المباراة التي يسعى الزمالك لها منذ بداية الموسم لكي يتصدر الدوري ويفرق عن غريمه التقليدي نقطتين في حالة فوزه على الجونة سيصبح الزمالك 19 نقطة ويفرق عن المارد الأحمر صاحب المركز الأول حتى الآن برصيد 17 نقطة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الزمالك في التاسع .. الجونة يتصدر ترتيب الدوري المصري

بيراميدز الخامس.. ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع دجلة

يهدي الزمالك فرصة الصدارة.. المارد الأحمر يسقط في فخ التعادل أمام البنك الأهلي

تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد سقوط الأهلي أمام البنك

ترشيحاتنا

بعد تصدرها تريند.. إطلالات لـ شيماء سيف تخطف الأنظار بجمالها

حلم الغندور الكبير.. 3 مؤشرات تفتح باب انتقال رمضان صبحي للزمالك

بعد السقوط في فخ التعادل أمام البنك الأهلي.. مشادة كلامية بين محمد الشناوي وحكم اللقاء

مفاجأة.. الزمالك يستهدف ضم مهاجم أرسنال

أسوان يؤكد: النادي ليس طرفا فى أى أمور مثارة بشأن ملعب مباراة الزمالك

بيان عاجل بشأن غلق شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. إطلالات لـ شيماء سيف تخطف الأنظار بجمالها

صدى البلد يكرم الفنانة سميرة عبد العزيز في ندوة خاصة.. صور

بعد واقعة حارس سموحة.. علاج حالة ابتلاع اللسان للاعب في المباراة.. صور وفيديو