أبو مازن يوجه الشكر للرئيس السيسي لدعمه القضية الفلسطينية

بعد زيارة أبو مازن للرئيس السيسي لبحث سبل التعاون المشترك.. برلمانيون: مصر كانت ولا تزال أول الداعمين للقضية الفلسطينية..ويؤكدون على دورها الاستراتيجي والمحوري فى شئون المنطقة