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أخبار البلد

أبو مازن يوجه الشكر للرئيس السيسي لدعمه القضية الفلسطينية

الأحد 17/يناير/2021 - 08:38 م
رئيس المخابرات المصرية
رئيس المخابرات المصرية يسلم رسالة للرئيس الفلسطيني
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قام السيد رئيس المخابرات العامة بزيارة إلى مدينة رام الله نقل خلالها رسالة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن.

تضمنت الرسالة التأكيد على ثبات الموقف المصرى إزاء ضرورة التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية وحِرص مصر على تكثيف جهودها للمساهمة في إنجاح العملية الإنتخابية الفلسطينية.

 واستعرض الرئيس الفلسطيني أبو مازن آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وأصدر المرسوم المتعلق بتحديد موعد الإنتخابات كما وجه الشكر للجهود التى يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسى تجاه القضية الفلسطينية.

كما عقد السيد رئيس المخابرات العامة خلال الزيارة لقاء مع رئيسى جهازى المخابرات الأردنية والفلسطينية لمناقشة سُبل دفع عملية السلام والخطوات المستقبلية لإنجاز عملية المصالحة الفلسطينية.
أبو مازن يوجه الشكر للرئيس السيسي لدعمه القضية الفلسطينية
أبو مازن يوجه الشكر للرئيس السيسي لدعمه القضية الفلسطينية
أبو مازن يوجه الشكر للرئيس السيسي لدعمه القضية الفلسطينية
أبو مازن يوجه الشكر للرئيس السيسي لدعمه القضية الفلسطينية
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