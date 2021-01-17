ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ظافر العابدين عض أكرم حسني.. شيكو يشعل السوشيال ميديا | شاهد

الأحد 17/يناير/2021 - 10:23 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشر الفنان هشام ماجد الشهير بـ شيكو صورة له مع أكرم حسني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وعلق شيكو على الصورة قائلا: " ظافر العابدين عض أكرم حسني؟؟ ". 

ورد عليه أكرم حسنى قائلا " يا راجل حرام عليك ده ظافر العابدين برقبتي ". 

وكانت أحدث أعمال اكرم حسني مشاركته في بطولة مسلسل "لؤلؤ"  مع مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نيرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي. 


مسلسل "لؤلؤ"، من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، وادوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدى، ونيرمين الفقى، وعدد آخر من الفنانين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

برفقة احمد زاهر وهيدي كرم.. نيرمين الفقي تنشر صورة من كواليس لؤلؤ

شاهد... أحمد زاهر بصحبة نيرمين الفقي والشرنوبي من كواليس لؤلؤ

بصورة من كواليس لؤلؤ.. أحمد زاهر يشوق جمهوره بمسلسله الجديد

نيرمين الفقي تظهر مهاراتها فى لعبة "الطاولة" مع جوري بكر.. فيديو

فى آخر يوم تصوير.. فريق عمل مسلسل "لؤلؤ" يحتفل بعيد ميلاد إدوارد

هيدي كرم تروج لمسلسل "لؤلؤ" .. شاهد

ترشيحاتنا

رئيس المخابرات العامة يزور رام الله.. وأبو مازن يوجه الشكر للرئيس السيسي لدعمه القضية الفلسطينية

قبل رحيله.. ترامب يطلب 2 مليار دولار

ليلى أحمد زاهر مهنئة دلال عبد العزيز بعيد ميلادها: أحلى وأحن ديدي في الدنيا

75 دقيقة.. محمد صلاح يهدر الهدف الأول لـ ليفربول.. والمباراة في طريقها للتعادل

خاص| سانت إيتيان: الزمالك يماطل ولا أحد يفهم لماذا تراجعوا عن الصفقة بتلك الطريقة

2 مليون و260 ألف عامل.. وزارة التخطيط تزف بشرى لـ العمالة غير المنتظمة.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فستانها الأخير.. 10 صور لـ ميريهان حسين عرضتها للانتقاد

اتدفى فى الشتا.. 5 وصفات غير تقليدية للشوربة من الشيف شربيني

بعد تصدرها تريند.. إطلالات لـ شيماء سيف تخطف الأنظار بجمالها