ظافر العابدين عض أكرم حسني.. شيكو يشعل السوشيال ميديا | شاهد

وعلق شيكو على الصورة قائلا: " ظافر العابدين عض أكرم حسني؟؟ ".

ورد عليه أكرم حسنى قائلا " يا راجل حرام عليك ده ظافر العابدين برقبتي ".

وكانت أحدث أعمال اكرم حسني مشاركته في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نيرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.







