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التشغيل خلال اسبوعين..الصحة: تكلفة المجمع القومي للقاحات 142 مليون جنيه

الأحد 17/يناير/2021 - 10:57 م
هالة زايد، وزيرة
هالة زايد، وزيرة الصحة
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أسامة علي
قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة،ان المجمع القومى للامصال واللقاحات نقلة نوعية كبيرة فى هذا المجال.

وأضاف مجاهد خلال مداخلة مع برنامج، "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إى"، أن المجمع تكلف 142 مليون جينه حتى الان وتم انجازه بنسبه 98% .

وأشار المتحدث باسم الصحة، خلال اسبوعين يبدأ التشغيل التجريبي للمجمع، لافتا إلى انه يضم اعدادا كبيرة من ثلاجات التبريد.

وكان لفت مجاهد أن المواطنين سيتلقون لقاحات فيروس كورونا داخل مراكز مخصصة للقاحات، ومراكز توزيع اللقاحات منتشرة فى 27 محافظة، وجار زيادة أعداد هذه المراكز.

وكشف المتحدث باسم الصحة،ان الدولة حريصة على تعدد اللقاحات التى اثبتت فاعليتها عالميا.

وأكد خالد مجاهد قائلا:"منتظرين لقاحات متتالية تأتى خلال ايام من لقاح سينو فارم"، مضيفا": عندنا كمان لقاح استرازينكا والموافقات بدأت الاسبوع الماضى وفور الانتهاء منها سيتم الدفع به".
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