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رياضة

رئيس لجنة الحكام السابق: هدف أيمن أشرف في مرمى البنك الأهلي خطأ واضح

الأحد 17/يناير/2021 - 11:45 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
أكد رضا البلتاجي، رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة، أن هدف الأهلي أمام البنك الأهلي في الدوري الذي سجله أيمن أشرف جاء من خطأ واضح.

قال "البلتاجي"، في تصريحات ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد"، إن اللقطة يظهر فيها وثب أيمن أشرف على مدافع البنك الأهلي، مشيدًا بتمركز الحكم محمد سلامة في اللعبة.

ولام "البلتاجي"، على محمد سلامة عدم إشهار الكارت الأحمر لمحمد الشناوي حارس الأهلي بعدما حاول الاحتكاك به عقب نهاية اللقاء، مشيرًا إلى أن الحكم كان يمكنه أن يتظاهر بأنه سيشهر الكارت الأحمر للشناوي حتى يبعد عنه اللاعب.

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