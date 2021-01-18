ضياء الدين داوود: تم اختياري لأناقش عمل الحكومة في البرلمان.. فيديو

قال النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، إنه تم اختياره من قبل اللجنة العامة للمجلس ليكون عضوا فيها وناقش عمل الحكومة والذي قام بتقديمه عام 2018 تحت عنوان "مصر تنطلق " والذي مضى عليه سنتين.





وأضاف ضياء الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناة "إم بي سي مصر": " ليس هناك نص دستوري يفيد ببقاء الحكومة او رحيلها ومن باب العرف هو عند وجود برلمان جديد يجب على الحكومة تقديم استقالتها، وبعد الانتهاء من اللجنة العامة في المجلس صدر قرار باستدعاء رئيس الحكومة إلقاء بيان صباح غد لموقف تنفيذ الحكومة من برنامجها خلال العامين الماضيين".





وأوضح ضياء الدين داوود ، أنه بعد كلمة رئيس الوزراء سيتبعه كلمة لوزير التنمية المحلية عن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة ويوم الثلاثاء سيأتي وزير التعليم ووزير الدولة للإعلام . رئيسللإعلام



