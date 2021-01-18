ريمونتادا رائعة في الشوط الإضافي.. أتلتيك بلباو يتقدم بالهدف الثالث على برشلونة

حول فريق أتلتيك بلباو التأخر أمام منافسه برشلونة لتقدم بثلاثية خلال المباراة التي تقام بين الفريقين لحسم لقب كأس السوبر الإسباني.





تمكن إينياكي ويليامز لاعب أتلتيك بلباو من تسجيل هدف فيقه الثالث وتحقيق ريمونتادا قوية في شوط المباراة الإضافي في الدقيقى 94 من عمر المباراة.





وكان سجل أسيير فيلاليبري هدف قاتل في الدقيقة 90 من عمر المباراة ليتعادل لفريقه ويمنع فوز برشلونة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأساسي من المباراة.





ومن قبله أحرز أنطوان جريزمان، الهدف الثاني لفريقه برشلونة في شباك أتلتيك بلباو، خلال المباراة الجارية الآن.





وجاء هدف جريزمان في الدقيقة 76 بعد تمريرة أرضية من الجهة اليسرى من جوردي ألبا في اتجاه أنطوان جريزمان، سجلها الفرنسي في مرمى بلباو.





وكان جريزمان أحرز أيضًا هدف برشلونة الأول، وتشير النتيجة الآن لتقدم البارسا (2-1) في نهائي كأس السوبر الإسباني.