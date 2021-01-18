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ديني

هل يجوز ذكر الله أثناء تصفح الموبايل؟ أمين الفتوى يجيب

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:42 ص
هل يجوز ذكر الله
هل يجوز ذكر الله أثناء تصفح الموبايل؟ أمين الفتوى يجيب
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محمود ضاحي
هل يجوز ذكر الله وأنا أتصفح على الموبايل أو أشاهد التلفاز .. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال أمين الفتوى : إنه يجوز للإنسان أن يذكر الله فى اى وقت، فالله تعالى يقول فى كتابه الكريم { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا }، فذكر الله يجوز على كل حالات الإنسان، ولكن أعلى الثواب والأجر عندما يكون الإنسان منشغلًا بالذكر فقط. 

وقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المرأة الحائض والنفساء يجوز لها التسبيح والدعاء وغيرهما من الأذكار.

وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال « هل يجوز التسبيح وقراءة القرآن للنفساء ؟»، أنه يجوز للمرأة النفساء التسبيح والدعاء وغير ذلك ماعدا قراءة القرآن من المصحف أو مس المصحف، فمن الممكن أن تقرأ القرآن من المصحف ولكن من النسخة الإلكترونية فتقرأ بعينها لا بلسانها. 

وتابع : أنه يجوز لها أيضًا ذكر الله تعالى أثناء القيام ببعض أعمال المنزل، وفي هذه الحالة يكون المسلم قد شغل لسانه بذكر الله تعالى وجوارحه بعمل نافع، وهذا أكثر ثوابا، ولا بأس أيضا بالاشتغال بذكر الله تعالى بدون ارتداء الحجاب.
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