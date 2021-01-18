الشرقاوي: نتطلع لإحداث نقلة نوعية في السوق الإفريقي للتشييد والبناء

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وأكد د / يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة علي ضرورة التفرقة بين التحديات التقليدية التي تواجه القطاع مثل النقل بأنواعه والانتقال والاعمال المصرفية والتي كلنا علي علم تام بها ونتحدث فيها بصفة مستمرة ، وبين التحديات غير التقليدية المتمثلة في قناعات المستثمر والتاجر المصري ، حيث من الضروري ترجمة التحمس للنفاذ إلى افريقيا الي واقع مشفوع بتأسيس للتواجد التجاري الفاعل للمنتجات المصرية في صورة مستدامة مع الشارع الافريقي وتقديم في ذلك كل انواع المنتجات والخبرات والخدمات وتحديدًا الاستشارية والهندسية والمقاولات بانواعها وقطاعاتها المختلفة.





وأكد الشرقاوي ان لجان الجمعية التخصصية ولجنة التشييد والبناء تدرس بالتعاون مع الاتحاد الافريقي لمنظمات التشييد والبناء تنفيذ عدد من الانشطة خلال عام ٢٠٢١ منها زيارة مكبرة لعدد من الدول الافريقية بمجموعة شركات في اكثر من قطاع ، كذلك اجراء فاعليات لبحث ودراسة وفتح افاق لدعم دخول مواد البناء المصرية للسوق الافريقي ورفعها لمتخذي القرار للعمل علي ازالة المعوقات في ذلك الشأن .





ومن جانبة أكد المهندس حسن عبدالعزيز رئيس اتحاد منظمات مقاولي التشييد والبناء الافريقي ان هناك فرص متاحة وسانحة بقوة في مجال مقاولات الطرق في العديد من الدول الافريقية منها بنين وجامبيا وكذلك مشروعات اسكان واسكان اجتماعي في موريشيوس وان الزيارات الميدانية لافريقيا مع شركات المقاولات والاستشارات الهندسية هي المحرك الاساسي لتبادل المعلومات وتحقيق الاعمال في ظل الظروف المواتية والمتاحة والمدعومة من الارادة السياسية المتوفرة بقوة في هذا العصر.





وأكد عبدالعزيز ان دعوة اتحاد المقاولين الافارقة لشركات المقاولات ورؤساء الاتحادات والمسئولين الحكوميين في القارة لزيارة المشروعات القومية والمدن الجديدة والانفاق يؤسس داخل الجانب الافريقي قناعة لدرجة تصل الي انهم باتوا منبهرين بما يحدث في مصر وهذا ماذكره وزير الاسكان لموريوشيوس اثناء زيارته لمصر في مقارنه بين تنفيذ مشاريع الاسكان في مصر مقارنة مع نظائرها في كورويا الجنوبية .





واشار المهندس مصطفي الامير الامين العام لجمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة ان الجمعية تعمل جيدا على توفير المعلومات امام اصحاب المشروعات وامام شركات المقاولات وانها تدعم وبكل قوة ورقة عمل تقدم عبر الاتحاد الافريقي لمقاولي التشييد والبناء حول توكيد اكواد البناء والمواصفات والعقود بشكل يخدم سهولة حركة المقاولين والمطورين والراغبين في العمل في قارة افريقيا بشكل عام.