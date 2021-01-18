كيفية زيادة مخزون الحديد في الجسم.. طرق طبيعية دون مخاطر

يحاول البعض معرفة كيفية زيادة مخزون الحديد في الجسم لتجنب التعرض للمضاعفات الصحية المتعددة التى تصيب الجسم اذا كانت هذه النسبة منخفضة.





وفى نفس التوقيت يجب عدم المبالغة في العمل على زيادة مخزون الحديد لأن تجاوز النسب الصحية يعرض الجسم لعدد كبير من المخاطر الصحية .





نعرض لكم طرق متعددة تساعد فى معرفة كيفية زيادة مخزون الحديد في الجسم واعراض ارتفاع النسب الطبيعية.





نسبة مخزون الحديد الطبيعية في الجسم

إضافة الحديد الموجود في الهيموجلوبين المنخفض في فقر الدم ، باستثناء فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ، إلى التخزين. ومع ذلك ، إذا كان تخزين الحديد أقل من 1 جرام قبل الإصابة بفقر الدم ، فإن الكمية الإجمالية لتخزين الحديد بعد تطورها ستبقى ضمن المعدل الطبيعي.





يكون معدل الإصابة بالحديد الزائد أعلى عند الذكور منه عند الإناث المصابات بفقدان دم الحيض، بشكل عام ، تظهر أعراض زيادة الحديد في المرضى الذين تزيد مستويات فيريتين المصل عن 1000 نانوجرام / مل.





الأسباب الرئيسية للحمل الزائد للحديد هي نقل الدم واستهلاك الكحول وسوء المعاملة وزيادة امتصاص الحديد غير المنضبط لدى مرضى داء ترسب الأصبغة الدموية الوراثي.

ومع ذلك، لم يتم زيادة امتصاص الحديد دائما في الحديد فوق طاقتها داء ترسب الأصبغة الدموية وراثي. سارجنت وآخرون، أظهر زيادة في امتصاص الحديد في المرضى الذين يعانون من داء ترسب الأصبغة الدموية الوراثي الذين ظل مستوى الحديد المخزن لديهم ضمن المعدل الطبيعي بعد علاج الفصد.

يمكن تحديد نسبة مخازن الحديد الطبيعية في الجسم (الفيريتين والهيموسيديرين) مباشرة عن طريق قياس تركيزات الحديد غير المعدني في الأعضاء المختلفة، على الرغم من أنه قد يكون من المرغوب فيه قياس إجمالي مخزون الحديد غير المعدني في الجسم ، إلا أن هذا مستحيل في المرضى السريريين وغير عملي في معظم حيوانات البحث، وتحديد تركيز الحديد غير المعدني بشكل عام فقط في الكبد والطحال لأن هذه الأعضاء تحتوي على كميات كبيرة من الحديد المخزن ويمكن أخذ خزعة منها بسهولة.





أعراض ارتفاع مخزون الحديد في الجسم





ويمكن اكتشاف أعراض ارتفاع مخزون الحديد في الجسم، وهي:





التعب المزمن

الم المفاصل

وجع بطن

أمراض الكبد (تليف الكبد وسرطان الكبد)

السكرى

عدم انتظام ضربات القلب

نوبة قلبية أو قصور القلب

تغير لون الجلد (برونزي ، رمادي-أخضر)

خسارة الفترة

فقدان الاهتمام بالجنس

في العمود الفقري

هشاشة العظام

تساقط شعر

تضخم الكبد أو الطحال

ضعف جنسى

العقم

قصور الغدد التناسلية

قصور الغدة الدرقية

قصور الغدة النخامية

كآبة

مشاكل وظيفة الغدة الكظرية

مرض التنكس العصبي المبكر

ارتفاع نسبة السكر في الدم

ارتفاع إنزيمات الكبد

ارتفاع الحديد (مصل الحديد ، فيريتين المصل)





كيف ارفع مخزون الحديد بسرعة

من الاسئلة التى تتبادر لذهن عدد كبير من الناس هي كيف ارفع مخزون الحديد بسرعة،وللكي يحدث هذا يجب تناول مكملات الحديد بجانب الاطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الحديد بشرط استشارة الطبيب قبل اخذ المكمل الغذائي وعدم تجاوز نسبة الحديد عن النسبة اليومية.

ووفقًا للمعاهد الوطنية للصحة ، فيما يلي المدخول اليومي الموصى به من الحديد للأطفال والكبار:





الرضع، من 0 إلى 6 شهور: 0.27 ملج، من 7 إلى 12 شهرًا: 11 ملج

الأطفال، من 1 إلى 3 سنوات: 7 ملج، من 4 إلى 8 سنوات: 10 ملج

ذكور، من 9 إلى 13 سنة: 8 ملج، من 14 إلى 18 سنة: 11 ملج، 19 سنة وما فوق: 8 ملج

إناث، من 9 إلى 13 سنة: 8 ملج

علاج نقص مخزون الحديد

يمكن علاج نقص مخزون الحديد من خلال تناول اللحم لأن أفضل مصدر للحديد هو حديد الهيم ، الذي يأتي من الأطعمة الحيوانية بما في ذلك اللحوم الحمراء والدواجن والمأكولات البحرية ، وفقًا لمكتب المعاهد الوطنية للصحة للمكملات الغذائية (ODS)، في حين أن التوفو والبقوليات والسبانخ تحتوي على الحديد ، فإن الحديد النباتي (أو غير الهيم) لا يتم امتصاصه بسهولة مثل الحديد الموجود في اللحوم، تقول سينثيا ساس ، مؤلفة Slim Down Now: "ما يقرب من 2 إلى 20 بالمائة فقط من الحديد غير الهيم يشق طريقه من الجهاز الهضمي إلى الدم ، مقارنة بنسبة 15 إلى 35 بالمائة من الأطعمة الحيوانية" .

• أضف فيتامين سي إلى نظامك الغذائي: إن فيتامين سي مع وجبتك يمنح الحديد غير الهيم دفعة ، ويزيد من امتصاصه"، بالإضافة إلى تناول المزيد من الفواكه مثل البرتقال والكيوي والجريب فروت ، يمكنك الحصول على جرعة صحية من فيتامين سي من الفلفل الحلو والبروكلي والقرنبيط.

• اطبخ في مقلاة من الحديد الزهريعمل هذا بشكل خاص مع الأطعمة الحمضية التي تحتوي على نسبة عالية من الرطوبة ، مثل صلصة الطماطم.

• أعد جدولة مواعيد القهوة والشايبما في ذلك منزوعة الكافيين ، على الرغم من أن الأعشاب لا بأس بها، عن الوجبات الغنية بالحديد والمكملات الغذائية "العفص ، الموجود في الشاي والقهوة ، يتداخل مع الامتصاص ، لذلك إذا كنت تحاول بناء مخزون من الحديد في جسمك ، اشرب الشاي والقهوة قبل بضع ساعات على الأقل من أو بعد وجبة غنية بالحديد".

• تباعد عن تناول الحديد، يمكن لجسمك امتصاص المزيد من الحديد عند تناوله بعدة جرعات أصغر بدلًا من جرعة واحدة كبيرة.

إذا كان مستوى الحديد لديك منخفضًا ، فقد لا يكون اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة الغنية بالحديد مثل الحبوب المدعمة واللحوم الحمراء والفواكه المجففة والفاصوليا كافيًا لمنحك ما تحتاجه. قد يوصي طبيبك بتناول مكملات الحديد.

على عكس بعض المكملات الغذائية ، عندما يكون الموضوع هو الحديد ، فإن المزيد بالتأكيد ليس أفضل، يجب ألا يأخذ البالغون أكثر من 45 مجم من الحديد يوميًا إلا إذا تم علاجهم بالحديد تحت إشراف طبي دقيق.

المصادر:

webmd

ncbi

sciencedirect

everydayhealth



