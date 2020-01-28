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مرأة

يؤثر على الذاكرة.. مخاطر نقص الحديد عند الأطفال

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 07:01 م
مخاطر نقص الحديد
مخاطر نقص الحديد عند الاطفال
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آية التيجي

أشارت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعة بنسلفانيا، إلى أن تناول الخضروات الغنية بالحديد، مثل: السبانخ والبروكلي و الجرجير، يساعد على زيادة قوة الدماغ لدى الأطفال.

وقام الباحثون المشاركون في الدراسة، بقياس مستويات الحديد في أدمغة 1500 طفل وشاب تتراوح أعمارهم بين 8 و 24 عامًا، وجدوا أن أولئك الذين يعانون من نقص الحديد لم يؤدوا أداءً جيدًا في المهام التي تنطوي على التفكير والذاكرة. 

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وأشار الباحثون، انه تحتاج خلايا دماغ الأطفال إلى الحديد للعمل بشكل جيد، وقد أظهرت الدراسات السابقة أن الحديد مهم للوظائف العقلية والبدنية، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل"البريطانية.


وتشمل الأطعمة الغنية بالحديد الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة، مثل: السبانخ والبروكلي والجرجير، بالإضافة إلى العدس والفاصوليا والمكسرات والبذور، حيث انه يجب إدراجها في جميع الأطعمة التي نعطيها لأطفالنا.


وقال الدكتور بارت لارسن المشرف على الدراسة، إن النتائج تشير إلى أن الأطفال يجب أن يتناولوا مكملات الحديد حتى يصلوا إلى منتصف العشرينات من العمر، حيث

إن نقص الحديد (ID) هو النقص الغذائي الأكثر شيوعًا ، حيث يصيب أكثر من ملياري شخص في جميع أنحاء العالم ، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة. 


ومن أبرز أعراض نقص الحديد في النظام الغذائي، تشمل: التعب الشديد، والضعف، والبشرة الفاتحة ، وآلام في الصدر، والصداع، وهو كنوع من الشكوي من قِبل الجسم بأنه يحتاج إلى الحديد لإنتاج خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين حول الجسم.  


ويقول المسؤولون ، بما في ذلك وزارة الصحة في المملكة المتحدة ، أن معظم الناس يجب أن يكونوا قادرين على الحصول على كل ما يتناولونه من الحديد من نظامهم الغذائي، حيث يحتاج الأطفال إلى حوالي 8 ملليغرام يوميًا، بينما يحتاج الصبيان المراهقون إلى 11 ملجم لتزويد أجسادهم أثناء فترة البلوغ.

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