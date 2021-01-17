فوائد ردة الشوفان .. كل ماتريد معرفته عنها .. وطريقة الاستخدام والتحضير

في السنوات الأخيرة اكتشف العديد من الاطباء والعلماء فوائد ردة الشوفان مما دفعهم لتوجيه اعداد كبيرة من المرضى لتناول هذا النوع من الأطعمة، وكانت اكثر فوائد ردة الشوفان التى عرفها الناس هي التنحيف وخسارة الوزن ولكن مالايعلمه عدد كبير من الناس أن فوائد ردة الشوفان كثيرة جدا ومن أبرزها تحسين كفاءة الجهاز الهضمى.





ونقدم لكم اهم فوائد ردة الشوفان والفرق بينها وبين دقيق الشوفان ونخالة القمح وغيرها الكثير من المعلومات المثيرة.





فوائد نخالة الشوفان للتنحيف

يمكن أن تساعدك الألياف الموجودة في نخالة الشوفان والمنتجات التي تحتوي على نخالة الشوفان على الشعور بالشبع لفترة أطول ، مما يقلل من عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها في يوم معين.

تساعد الألياف القابلة للذوبان في نخالة الشوفان أيضًا على تنظيم مستويات هرمون الجريلين ، وهو الهرمون المسؤول عن تحفيز الشهية وزيادة تناول الطعام وتخزين الدهون. قمع هذا الهرمون باتباع نظام غذائي غني بالألياف يقلل من خطر الإفراط في تناول الطعام ويمنع زيادة الوزن المصاحبة له.





فوائد نخالة الشوفان لزيادة الوزن

فوائد نخالة الشوفان لزيادة الوزن متعددة حيث تسعد فى تحسين كفاءة عمل الجهاز الهضمى بصفة عامة مما يساعد الجسم على تقبل الطعام وهضمه وامتصاصه جيدا .





كما تساعد نخالة الشوفان فى زيادة الوزن من خلال الطريقة التى تقدم بها مثل الإضافات التى يتم وضعها عليها مثل ملعقة من شظايا اللوز أو اى نوع من المسكرات واللبن كامل الدسم ، و الزبيب والفواكه المجففة.





الفرق بين الشوفان ونخالة الشوفان

قبل استخدام الشوفان لأى غرض يجب معرفة الفرق بين الشوفان ونخالة الشوفان

الشوفان هو الحبة الكاملة ويستخرج منها دقيق الشوفان ونخالة الشوفان حيث يأتي دقيق الشوفان من الجزء الداخلي للحلق ، بينما تأتي نخالة الشوفان من الجزء الخارجي.

عندما يتم معالجة دقيق الشوفان تتم إزالة الطبقة الخارجية "النخالة"، وهذا يساعد الشوفان على الطهي بشكل أسرع، ولكن عندما يتم طحن تلك القشرة الخارجية ، فإنها تصبح نخالة الشوفان المركزة التي تطهى أسرع من أي دقيق شوفان.





كلاهما من الأطعمة المغذية ، ولكن نخالة الشوفان تعتبر مصدرًا أفضل للبروتين وفيتامينات ب والحديد والألياف القابلة للذوبان مقارنة بدقيق الشوفان، تملأك الألياف الموجودة في نخالة الشوفان ويمكن أن تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، كما أنه أكثر كفاءة في خفض الكوليسترول وإبطاء امتصاص الدهون والسكر.





تحتوي نخالة الشوفان أيضًا على تركيز أعلى بكثير من بيتا جلوكان ، وهي مادة موجودة في الشوفان والعديد من الأطعمة الأخرى.

يحتوي بيتا جلوكان على العديد من الفوائد الصحية ، ولكن تم العثور على بيتا جلوكان الموجود على وجه التحديد في الشوفان للحفاظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة ويمكن أن يقلل مستويات LDL بشكل كبير.





فيما يتعلق بالطهي والتذوق والقوام ، ستحب سرعة طهي نخالة الشوفان فبمجرد أن تصل لدرجة الغليان ، ستكون جاهزة في غضون دقيقتين إلى ثلاث دقائق فقط، بمجرد تجربة عصيدة الشوفان الكريمية ، قد لا تعود إلى دقيق الشوفان التقليدي مرة أخرى.





فوائد نخالة القمح

تُستخدم القشرة الخارجية للحبوب والمعروفة بـ نخالة القمح في صنع بعض الادوية فهي مصدر للألياف وتستخدم في أغلب الأحيان للإمساك واضطرابات الأمعاء الأخرى ،كما أنها تستخدم للوقاية من أنواع السرطان المختلفة ، مثل ارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع نسبة الكوليسترول .





تساعد نخالة القمح على الإمساك عن طريق زيادة حجم البراز ، ومعدل انتقاله عبر الأمعاء ، وتكرار حركة الأمعاء، وحالات أخرى ولكن للأسف الابحاث العلمية التى اجريت عنها قليلة ونحتاج لإجراء المزيد.

• إمساك: يبدو أن تناول نخالة القمح فعال في علاج الإمساك الخفيف واستعادة وظيفة الأمعاء الطبيعية. لكن لا يبدو أنه يخفف البراز.

• بواسير: قد يساعد تناول نخالة القمح في تقليل فرصة الإصابة بالبواسير.

• ضغط دم مرتفع: يبدو أن تناول نخالة القمح يقلل ضغط الدم بشكل طفيف.

• اضطراب طويل الأمد في الأمعاء الغليظة يسبب آلامًا في المعدة (متلازمة القولون العصبي أو القولون العصبي): قد يقلل تناول نخالة القمح من آلام المعدة ويحسن وظيفة الأمعاء لدى الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي الخفيف إلى المتوسط: لكنها قد لا تعمل مثل صمغ الغوار.





طريقة عمل نخالة الشوفان

طريقة عمل نخالة الشوفان بسيطة جدا من خلال الخطوات التالية:

تسخين القدر الخاص بك قليلًا وإضافة نخالة الشوفان الجافة للحصول عليها قليلًا قبل إضافة الماء والحليب.

فقط كن حريصًا على عدم الإفراط في تناول الطعام إذا قمت بتحميص نخالة الشوفان.

سوف تحترق في ومضة إذا فعلت ذلك فقط أبقي المقلاة تتحرك لمدة دقيقة بالكاد على حرارة متوسطة عالية حتى تخرج الرائحة المحمصة .

بمجرد إضافة الماء والحليب ، امسك بمضرب خفق واخفق بشكل متكرر ، إن لم يكن باستمرار، حسنًا ، من المحتمل جدًا أن يكون الأمر أكثر من اللازم باستمرار ، ولكن إذا كنت مهووسًا بملمس كريمي ، استمر في تحريك هذا الخفق لثلاث أو أربع دقائق فقط .





أستخدم نسبة سائلة أعلى من نخالة الشوفان أكثر من معظمها وكيف يصبح حريريًا ودسمًا عند طهيه لأول مرة وبمجرد أن يبرد نخالة الشوفان تتكاثف قليلًا. أجد أن هذه النسب تعطي ملمسًا أجمل بكثير. إذا كنت تفضل عصيدة أكثر سمكًا من البداية ، فاستمر في تقليل كمية الحليب أو الماء بمقدار النصف.

طريقة استخدام نخالة الشوفان

أفضل ما ستحبه هو طريقة استخدام نخالة الشوفان على مدار الاسبوع فهي سهلة جدا سواء كانت للافطار او العشاء فقط كل ماعليك تحضير قدر من نخالة الشوفان بالخطوات التى ذكرناها فى الأعلى والاحتفاظ به في الثلاجة لمدة أسبوع كامل وسيكون لديك وجبات إفطار سهلة كل يوم، وكل ما عليك هو تناول جزء من النخالة الموجودة بالقدر، وإضافة القليل من الحليب وإعادة تسخينه في الميكروويف أو على البوتاجاز.

المصادر:

webmd

tasteloveandnourish