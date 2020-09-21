طريقة عمل الشوفان لـ التنحيف والفطور

تعتبر طريقة عمل الشوفان من أسهل الطرق التي يتم تحضيرها في المطبخ وساهم الشوفان في علاج بعض المشاكل الصحية بالإضافة إلى دخوله في العديد من الوصفات الغذائية، واليكم طريقة عمل الشوفان













مكونات طريقة عمل الشوفان





كوب شوفان

1 كوب ماء أو حليب

رشة من الملح (اختياري ، للأنظمة الغذائية منخفضة الصوديوم احذف الملح)









طريقة عمل الشوفان





- اغلي الماء أو الحليب والملح.

- يقلب في الشوفان.

- طهي حوالي 5 دقائق على نار متوسطة يقلب من حين لآخر.













منقوع الشوفان للتنحيف سيساعدك الكوب على الشعور بالشبع والرضا، فالأشخاص الذين يتناولون دقيق الشوفان في وجبة الإفطار يشعرون بالشبع لفترة أطول ويستهلكون سعرات حرارية أقل في وجبة الغداء مقارنة مع تناولهم رقائق الذرة ، وفقًا لدراسة حوليات التغذية والأيض .









يحتوي الشوفان غير المطبوخ ال الذي تستخدمه على 8.5 جرام من النشا المقاوم من ناحية أخرى ويحتوي دقيق الشوفان المطبوخ على 0.3 جرام فقط من النشا المقاوم، فالنشا المقاوم هو نوع من ألياف البريبايوتك التي لا يهضمها جسمك بدلًا من ذلك ، فإنه يمر عبر الجهاز الهضمي دون أن يمسه أحد حتى يصل إلى أمعائك، حيث يتم تخميره بواسطة بكتيريا الأمعاء ويساعد على تعزيز بيئة الأمعاء الصحية .









ويحتوي نصف كوب من الشوفان على 4 جرامات من الألياف وهذا يعادل 14 بالمائة من كمية الألياف التي يجب أن تتناولها يوميًا وتشمل فوائد الألياف الحفاظ على انتظام الجهاز الهضمي وإبقائك ممتلئًا وحماية قلبك.









نشرت دراسة في مجلة التغذية والأيض (Journal of Nutrition and Metabolism) أن ألياف شوفان معينة تسمى بيتا جلوكان تعمل على خفض مستويات الكوليسترول بنسبة 5 إلى 10 بالمائة .









طريقة تحضير منقوع الشوفان للتنحيف





اختر مزيج النكهة الخاصة بك ويمكنك إضافة بعض البذور والوظائف الإضافية مثل مسحوق البروتين أو الزبادي اليوناني والمنكهات والفواكه والمكونات الأخرى.









امزج الشوفان والخلطات والسائل في مرطبان املأ برطمان أو وعاء صغير من البلاستيك إلى حليب الجوز أو الماء.





حركها واتركها تنقع وقلب مزيج الخاص بك وضعيه في الثلاجة واتركيه ينقع طوال الليل 7-8 ساعات اذا كنت في عجلة من أمرك ، فسيكون الشوفان طوال الليل جاهزًا أيضًا خلال 4-5 ساعات.









وإذا كنت تحب تناول دقيق الشوفان الساخن يمكنك أيضًا تناول الشوفان طوال الليل دافئًا عن طريق وضعه في الميكروويف لمدة دقيقة أو نحو ذلك.

















طريقة عمل شوربة الشوفان للتخسيس فهو يجعل وجبة فطور أو وجبة خفيفة متنوعة بشكل لا يصدق وخفيفة وتجعلك تشعر بالشبع.





يمكن الاستمتاع بها دافئة أو باردة ويتم تحضيرها مسبقًا بأيام قليلة التحضير وعلاوة على ذلك ، يمكنك أن تتصدر هذه الوجبة اللذيذة بمجموعة من المكونات المغذية التي تفيد صحتك.





ولتحضير الشوفان طوال الليل ، ما عليك سوى خلط جميع المكونات ووضعها في الثلاجة طوال الليل في وعاء محكم الغلق.





يمتص الشوفان وبذور الشيا الحليب وينعمان طوال الليل ، مما ينتج عنه ملمس يشبه البودنج في صباح اليوم التالي.





يحفظ الشوفان طوال الليل لمدة تصل إلى أربعة أيام عند تبريده في وعاء محكم الغلق وهذا يعني أنه يمكنك بسهولة تحضير أجزاء أكبر من الوصفة الأساسية على دفعات وإضافة الطبقة المفضلة لديك إلى حصص فردية على مدار الأسبوع للتنويع.













ويستخدم الشوفان الليلي مكونات بسيطة وغنية بالعديد من العناصر الغذائية ويمكن صنعه على دفعات كبيرة ولا يتطلب أي تسخين ببساطة قم بخلط المكونات ، وضعها في الثلاجة طوال الليل ، ثم أضف الطبقة المفضلة لديك في الصباح.









طريقة عمل الشوفان للفطور





الشوفان عبارة عن حبة كاملة منخفضة الدهون المشبعة ومنخفضة الكوليسترول وخالية من الغلوتين بشكل طبيعي ومصدر جيد للألياف والثيامين والمغنيسيوم والفوسفور والمنغنيز.





ويمكن أن تساعد الألياف القابلة للذوبان في دقيق الشوفان أيضًا على خفض مستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بالإضافة إلى ذلك ، هناك شيء ما حول دقيق الشوفان يسخن الروح.













مكونات

1 كوب من الشوفان الملفوف

1 كوب حليب

1 كوب ماء

1/8 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1 ملعقة صغيرة عسل

الطبقة المرغوبة (مثل شرائح اللوز أو زبدة الفول السوداني أو الفاكهة الطازجة)

















الخطوة 1

يُمزج الشوفان والحليب والماء والملح والقرفة في قدر متوسطة الحجم جلب ليغلي، ثم خفض الحرارة المنخفضة.





الخطوة 2

يترك على نار هادئة لمدة 3 إلى 5 دقائق حتى يثخن مع التحريك من حين لآخر أخرجها من التسخين واتركها تبرد قليلا.





الخطوه 3