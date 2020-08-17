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مرأة

من سن 6 شهور.. أضرار الشوفان للأطفال

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:42 م
صدى البلد
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آية التيجي
يعتبر الشوفان نوعا من أنواع الحبوب، التي يتناولها الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية صحية، إلا ان هناك اضرار للشوفان للأطفال، والتي لا يعرفها أغلب الأمهات، ويتوقعون بأنه لا يوجد أى اضرار الشوفان للأطفال .

ورغم فوائد الشوفان في علاج أمراض القلب، وارتفاع نسبة الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان وجفاف الجلد والعديد من الحالات الأخرى ، إلا ان هناك أدلة علمية كشفت عن اضرار الشوفان للأطفال عند إطعامهم لهم .

ومن ابرز اضرار الشوفان للأطفال بأنه يتسبب في الإصابة بـ الغازات المعوية والانتفاخ، لذا يجب تناول الشوفان بجرعة بسيطة في البداية مع زيادتها بالتدريج  حتى نتغلب على الآثار الجانبية له.

اضرار الشوفان للأطفال :

وبخلاف  اضرار الشوفان للأطفال السابق ذكرها، فأن الشوفان من الحبوب الكاملة التي تحافظ على فائدتها حتى بعد طهيها، ويساهم الشوفان في نمو الطفل بشكل أفضل، ونمو الأسنان كذلك؛  لأنه يحتوي على مواد تقوي أنسجة العظام والكالسيوم، بالإضافة إلى انه يعزز التركيز ويرفع من مستوى الذكاء.

وبالرغم من ان الشوفان  يحمي الجهاز الهضمي من الاضطرابات، ويقي الرضيع من الإمساك و الإسهال ويمنع شعوره بالجوع، إلا ان اضرار الشوفان للأطفال تكمن في تناول الشوفان قبل سن 6 أشهر، ولابد من عدم الإكثار من تناول الشوفان وإعطاء الطفل وجبة كل 5 أو 6 ساعات في اليوم مع لبن الأم كبديل آخر للأرز .

ومن المعروف ان الشوفان من الحبوب التي تفسد سريعا، لذا لا يفضل شراؤها بكميات كبيرة، ومن ابرز اضرار الشوفان للأطفال التي يمكن ذكرها انه يجب تجنب تناوله للأطفال الذين لديهم مشاكل في الجهاز الهضمي بما في ذلك المريء والمعدة والأمعاء .
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