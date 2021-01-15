ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من تناول الشوفان ؟

كثير من الأشخاص يحبون الشوفان الحلو، وإضافة السكر ورقائق الشوكولاتة وغيرها من العناصر الحلوة، مما يقلل في النهاية من القيمة الغذائية الإجمالية لدقيق الشوفان عن طريق إضافة سعرات حرارية إضافية وسكر وكربوهيدرات ودهون إليه، للحفاظ على صحة دقيق الشوفان، يفضل تناول الشوفان النباتي.





إضافة دقيق الشوفان إلى وجبة الإفطار اليومية يوفر لك الطاقة والتغذية لبدء يومك، لكن تناوله يوميًا يفرض قيودًا على أنواع أخرى من الأطعمة التي يمكنك تناولها في الصباح، يوفر لك تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة جميع أنواع العناصر الغذائية المطلوبة لبداية يوم صحي.

على الرغم من أن دقيق الشوفان يساعدك على إنقاص الوزن، إلا أن تناول الكثير منه يمكن أن يؤدي إلى سوء التغذية وتساقط كتلة العضلات، هذا لأن دقيق الشوفان غني بالألياف، مما يجعلك ممتلئًا لفترة أطول ، لذلك يفقد جسمك القدرة على الإشارة إليك بتناول المزيد من الطعام على مدار اليوم، يمكن أن يتداخل تناول دقيق الشوفان فقط مع وظائفك المعرفية ويقلل من اليقظة والحدة.

