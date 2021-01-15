ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من تناول الشوفان ؟

الشوفان يعد أحد أكثر خيارات الإفطار الصحية، حيث أنه غني بالعناصر الغذائية المختلفة بما في ذلك الألياف، وهو خيار مناسب للأشخاص الرياضين الذين يريدون التمتع بوزن مثالي، ولكن تناول الكثير من الشوفان يمكن أن يؤدي أيضًا إلى بعض الآثار الجانبية.
إليك ما يحدث لجسمك عند تناول الكثير من دقيق الشوفان ، وفقًا للخبراء لموقع "timesofindia".
كثير من الأشخاص يحبون الشوفان الحلو، وإضافة السكر ورقائق الشوكولاتة وغيرها من العناصر الحلوة، مما يقلل في النهاية من القيمة الغذائية الإجمالية لدقيق الشوفان عن طريق إضافة سعرات حرارية إضافية وسكر وكربوهيدرات ودهون إليه، للحفاظ على صحة دقيق الشوفان، يفضل تناول الشوفان النباتي.
إضافة دقيق الشوفان إلى وجبة الإفطار اليومية يوفر لك الطاقة والتغذية لبدء يومك، لكن تناوله يوميًا يفرض قيودًا على أنواع أخرى من الأطعمة التي يمكنك تناولها في الصباح، يوفر لك تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة جميع أنواع العناصر الغذائية المطلوبة لبداية يوم صحي.
على الرغم من أن دقيق الشوفان يساعدك على إنقاص الوزن، إلا أن تناول الكثير منه يمكن أن يؤدي إلى سوء التغذية وتساقط كتلة العضلات، هذا لأن دقيق الشوفان غني بالألياف، مما يجعلك ممتلئًا لفترة أطول ، لذلك يفقد جسمك القدرة على الإشارة إليك بتناول المزيد من الطعام على مدار اليوم، يمكن أن يتداخل تناول دقيق الشوفان فقط مع وظائفك المعرفية ويقلل من اليقظة والحدة.
محتوى الألياف في دقيق الشوفان مرتفع للغاية، مما يجعل عملية الهضم بطيئة مما يؤدي إلى الانتفاخـ إذا كنت تعاني بالفعل من مشاكل في المعدة، فمن المستحسن أن تبدأ بتناول جزء صغير من الشوفان، وتقوم البكتيريا الموجودة في الأمعاء الغليظة أو الأمعاء الغليظة باستهلاك الجلوكوز والنشا والألياف الموجودة في الشوفان، مما يؤدي غالبًا إلى الغازات والانتفاخ.
يمكن أن يؤدي تناول وجبة كبيرة من دقيق الشوفان كل يوم إلى زيادة الوزن بدلًا من فقدان الوزن لا تنسى أن تحافظ على الطبقة الأولى بسيطة وصحية مثل المكسرات أو البذور لدعم أهدافك في إنقاص الوزن.
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