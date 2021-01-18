لاول مرة في التاريخ.. الحكومة تتصدى لملف التشابكات المالية بين الوزارات

الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، ان الحكومة لاول مرة تتصدى لملف فض التشابكات المالية بين الجهات المختلفة فيما بين الوزارات والمؤسسات، وهو ملف شديد التعقيد. كشف





وعرض رئيس مجلس الوزراء ، جهود الحكومة في خفض معدلات البطالة في الربع الاول من العام المال الحالي لتصل الي 7.3% من البطالة، حيث استفاد 6771 شركة من برنامج رد اعباء التصدير، بمخصصات بلغت 30 مليار جنيه.









وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال القاءه بيان الحكومة امام مجلس النواب، اليوم، أن الدولة كات لديها مشكلة كبيرة جدا في رد اعباء الشركات المصدرة " في انها تاخد دعم صادرات"، لافتا الي ان بلغت المديونية الخاصة بتلك الشركات حوالي 30 مليار جنيه وهي كانت عبء على الدولة لمديونيتها لتلك الشركات.





واوضح انه من خلال برامج اقتصادية محددة لحل تلك المشكلة ان ترد الدولة كل هذه الاموال في خلال عامين فقط، واصبح يتم التناقش حول الاعباء الموجودة للعام الاخير فقط فتم رد 20 مليار جنيه، وذلك بهدف دعم تلك الشركات للحفاظ على العمالة "ومتسرحش العمالة في ظل جائحة كورونا".









واكد على حرص الدولة على استمرارية العمل في كل المصانع والشركات للحفاظ على اجور العاملينن مشيرا الي انه بلغت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية في العامين الماضيين اكثر من 50 مليار دولار.



