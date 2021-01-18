لاستقبال المرضى من الدول الشقيقة.. رفع كفاءة مستشفى السلوم| تفاصيل

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ان محافظة مطروح تشهد أعمال التطوير بعدد من مستشفيات المحافظة تيسيرا على المواطنين ولضمان زيادة الخدمات الطبية المقدمة لافتا ان قطاع الصحة يعد من اهم القطاعات التى تحرص الدولة على الارتقاء بها . أعمال









وأضاف انه جار الانتهاء من أعمال تطوير ولرفع كفاءة مستشفى السلوم لتكون جاهزة لاستقبال المواطنين من ابناء المحافظة بالاضافة الى المرضى من دولة ليبيا الشقيقة .





واشار تم الإنتهاء بمستشفى السلوم من المنشآت وفرش الأثاث والأجهزة الطبية المختلفة ،لتكون على أحدث طراز طبى مع تركيب الاجهزة الطبية الحديثة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والاستعداد لاستقبال المرضى من الدول الشقيقة المجاورة .





واوضح محافظ مطروح ان المستشفى سعة ٩٤ سريرًا ،بالإضافة الى ٨ أسرة عناية مركزة و٨ أسرة لوحدة الغسيل الكلوي ووحدة حضانات، وتتكون المستشفى من بدروم وطابقين علويين بها جميع الأقسام منها: ١٠ عيادات خارجية وعناية مركزة وعمليات ،وإقامة للأطباء والممرضات ونظام إنذار وإطفاء ومراقبة على أحدث مستوى ،وكذلك مفرمة ومحرقة مخلفات طبية سعة ٢٥كجم ، ومولد أكسجين يضخ بشبكة الغازات بالمستشفى .





وأكد شعيب انه تم أيضا تنفيذ أعمال التطوير بمستشفى برانى بنسبة 85% حتى الأن مع إنهاء كافة العقبات سواء الإدارية والمالية والفنية للإسراع فى إنهائها مضيفا انه تم الاطمئنان خلال جولة تفقدية بالمستشفى الأسبوع قبل الماضى والإنتهاء من تنفيذ الأعمال واللتان ستعملان على تقديم الخدمة الطبية اللائقة بأهالي مدينتى السلوم وبرانى، بالإضافة الى استقبال الأشقاء من دول شمال أفريقيا ..وتعمل حاليا الوحدات الصحية بمدن النجيلة وبرانى والسلوم بالخدمة الأهالي لحين افتتاحهما .





واشار انه تم كذلك إعادة تطوير مستشفيات رأس الحكمة وسيوة مع استمرار متابعة تطوير مستشفيات مطروح للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .









وتقدم بالشكر للدكتور احمد البتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور محمد على وكيل مديرية الصحة ولجميع العاملين بقطاع الصحة من اطقم طبية اطباء وتمريض واداريين وفنينين على جهودهم فى توفير خدمات صحية خاصة مع ما يمر به العالم من فيروس كورونا الذى يهدد الهالم باسره .











