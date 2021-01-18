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ديني

وزير الأوقاف: التطرف بنوعيه اليميني واليساري خطر على الأوطان

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:15 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد ـ تصوير : أحمد بيسو
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف،أن التطرف بطرفيه الحديين خطر سواء كان تطرفا يمينيا أو يساريا  فاليميني تطرف يأخذ الدين ستارة للتخفي خلفها وانصار هذا اليمين يتطرفون بقصد او بسوء فهم،أما التطرف اليساري ناجم عن الفهم الخاطئ لمفاهيم الحرية والثقافة وهم أصحاب فكرة الفوضى الخلاقة . 

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن هذا يوم تاريخي بأن يحضر هذه الكوكبة الإعلامية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية . 

وأضاف جمعة،في  كلمته خلال ندوة استراتيجية بناء الوعي 2021 بعنوان "  قراءة في تاريخ التطرف"  ان هناك مفكرين ومثقفين وصانعي الثقافة ، وان اجتماع النخبة الثقافيه اليوم جاء من منطلق حب الوطن في المقام الأول . 

وأشار جمعة الى ان  الجهاد مفهوم واسع جدا لا يحدده حزب او جماعة بعينها والا تسود الفوضى .
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