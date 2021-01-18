رئيس جامعة أسيوط يتفقد مزارع الدواجن والماشية ويوجه بوضع خطة تسويقية لمنتجاتها

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أهمية ما تمثله مزارع الدواجن والماشية التابعة لكلية الزراعة باعتبارها قطاعا هاما من قطاعات الجامعة المميزة لما لها من قيمة إنتاجية عالية وإلى جانب خدماتها البحثية والمجتمعية.





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جاء ذلك خلال زيارة رئيس الجامعة للمزارع وذلك بحضور الدكتور محمد حلمي الحفناوى وكيل كلية الفنون الجميلة والمستشار المعماري لعدد من مشروعات الجامعة الهندسية والدكتور محمد الصغير المشرف العام على المزرعة ورئيس قسم الدواجن بكلية الزراعة، وعلى أحمد حسن مدير المزرعة.





وكشف الدكتور طارق الجمال عن تخصيصه جزء من ميزانية الجامعة من أجل تنفيذ خطة لرفع كفاءة مباني المزرعة وإجراء ما يلزم من أعمال إحلال وتجديد وتطوير لأدوات العمل بها والتى تُعد أحد مرافق الجامعة العتيقة والتى يبلغ عمرها نحو 60 عامًا.







ونوه رئيس الجامعة إلى إصداره توجيهات خلال الجولة بضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال التطوير بحيث لا تتجاوز عام وفق الجدول الزمني المحدد لها، مع إضافة مهام أخرى لها تتضمن تطوير لطرق المزارع وأرضيتها ورفع كفاءة شبكة الإنارة وتطوير المذبح ، وإحلال بطاريات الأرانب، مشددًا على ضرورة وضع خطة تسويقية لترويج منتجات المزرعة والتعريف بها وبأماكن بيعها داخل الجامعة مع إمكانية توجيه حصة منها لتلبية احتياجات القطاعات الغذائية بالجامعة.



