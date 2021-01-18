أول تعليق من المعارض الروسي نافالني بعد اعتقاله

اعتبر المعارض الروسي، إليكسي نافالني، اليوم الاثنين، أن الإجراءات التي تتخذ في حقه من قبل السلطات الروسية بمثابة "غياب مطلق للقانون".





ووفقا لوكالة "فرانس برس"، قال المعارض الروسي في أول تعليق له عقب اعتقال، امس الأحد، إن "الظروف التي تتم فيها محاكمتي تمثل أعلى درجات انتهاك القانون".





وواجهت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، انتقادات دولية لاذعة عقب اعتقالها معارض الكرملين ‬بمجرد‭ ‬وصول‭ ‬الى‭ ‬موسكو‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬ألمانيا‭ ‬حيث‭ ‬أمضى‭ ‬فترة‭ ‬نقاهة‭ ‬لاشهر‭ ‬عدة‭ ‬بعد‭ ‬نجاته‭ ‬من‭ ‬تسميم‭.





وحطت‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬تقل‭ ‬المعارض‭ ‬الروسي أليكسي‭ ‬نافالني‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬شيريميتييفو‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬بعدما‭ ‬تم‭ ‬تحويل‭ ‬مسارها‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬آخر‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تهبط‭ ‬فيه،‭ ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬مراسلو‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الطائرة‭.‬





وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنها تود نصح السياسيين الأجانب الذين يعلقون على الوضع حول أليكسي نافالني، باحترام القانون الدولي، ونصحتهم بعدم التطاول على التشريعات الوطنية للدول ذات السيادة، والتركيز على المشاكل الموجودة في بلدانهم.





وأشارت زاخاروفا، في تعليق نشرته على "فيسبوك"، أن وسائل الإعلام نقلت عن جاك سوليفان مستشار الرئيس المنتخب جو بايدن قوله: "يجب إطلاق سراح السيد نافالني على الفور، وتحميل المسؤولية للمذنبين في التطاول على حياته. اعتداءات الكرملين على السيد نافالني ليست فقط انتهاكا لحقوق الإنسان، بل وتعتبر بمثابة تحد للشعب الروسي الذي يريد أن يكون صوته مسموعا".



