بشرى للمواطنين| وزير التنمية المحلية: ضخ 15 مليار جنيه لتطوير مقرات الخدمات العامة

أعلن اللواء محمود شعراوي ، وزير التنمية المحلية ، أرقاما مهمة عن برنامج توفير الطاقة الكهربية المستخدمة فى انارة الشوارع.





وقال الوزير إنه تم توريد وتركيب عدد 1.250 مليون كشاف موفر للطاقة بتكلفة قدرها 1,25 مليار جنيه وتم تركيبها بمداخل القرى والمدن والمناطق العشوائية والطرق الرئيسية لتأمين حركة سير المواطنين ليلًا استفاد منهــا حوالى 12 مليون مواطن ، واسهمت هذه الأعمال فى تحقيق وفر فى فاتورة استهلاك الشوارع الخاصة بالمحافظات قدره 3.5 مليار جنيه ، بالإضافة إلى وفر في الطاقة المستهلكة .





وأشار إلى أن المستهدف خلال العامين القادمين توريد وتركيب عدد 1,5 مليون كشاف بتكلفة قدرها 1,5 مليار جنيه، و في برنامج الامن والاطفاء والمرورتم اتاحة مبلغ 6 مليار جنيه لتنفيذ منظومة الأمن والإطفاء المرور بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمني مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية شملت الأعمال شراء سيارات إطفاء وانقاذ ، وسيارات مرور – وإقامة نقاط اطفاء ومرور - .. الخ.

مستهدف خلال العامين القادمين ضخ مبلغ 8 مليارات جنيه لإستكمال المنظومة .





وفيما يخص برنامج تدعيم خطط التنمية المحلية بالمحافظات، قال الوزير أنه تم صرف مبلغ 12 مليار جنيه بهدف تحسين تقديم الخدمات العامة للمواطنين بصورة مناسبة إستفاد منها 12 مليون مواطن ، شملت الأعمال تطوير مقرات المبانى الادارية والخدمية التي تقدم خدمات بصورة مباشرة للمواطنين والمراكز التكنولوجية الحكومية وتأثيثها بالاضافة للعمرات الجسيمة للمعدات والسيارات بحملات الاحياء والمدن والقرى .





وأوضح أنه مستهدف خلال العامين القادمين ضخ مبلغ 15 مليار جنيه لتطوير المباني والمقرات التي تقدم خدمات للمواطنين للتيسير عليهم في الحصول على الخدمات بصورة مناسبة .





و في مجال المشـــروع القومــي لتنميــة وتطويـر القــرى المصريــــة قال الوزير ، إنه خلال هذه الفترة تم صرف مبلغ (3) مليار جنيه ، لتطوير عدد 130 قرية تم نهو تنفيذ عدد ( 332 مشروع ) منها عدد (72) مشروع رصف طرق ، عدد (95) مشروع كهرباء وانارة ، عدد (15) مشروع مياه شرب ، عدد (10) مشروع صرف صحي ، عدد (65) مدرسة ، عدد (73) وحدة صحية ، عدد (2) مشروع مكتب بريد .مستهدف خلال العامين القادمين تطوير عدد 208 قرية بعدد 26 محافظة بواقع 8 قرية بكل محافظة بتكلفة قدرها 8 مليار جنيه هذا بخلاف تطوير عدد 50 مركز إداري تتضمن 1500 قرية.









أما عن تطويــر ورفـع كفــاءة المجـازر الحكوميــة، فقال الوزير تم صرف مبلغ 1,25 مليار جنيه وتم البدء الفعلي في تنفيذ عدد (38) مجزرا بعدد 18 محافظة الأكثر في معدلات الذبيح والتي تخدم أكبر شريحة من المواطنين ضمن المرحلة الاولى بالإضافة لعدد 1 مجزر لوجيستى بمدينة دمياط ( مجزر وكوكر ومحجر بيطرى) وسيتم تطوير ورفع كفاءة هذه المجازر على احدث طراز ونهوها بالكامل قبل 30/6/2020.