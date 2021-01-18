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اقتصاد

الخولى: السيارة الكهربائية ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال وتحويل المركبات للعمل بالغاز

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:09 م
هانى الخولى العضو
هانى الخولى العضو المنتدب للنصر للسيارات
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علياء فوزى تصوير ايهاب عيد
قال المهندس هانى الخولى العضو المنتدب لشركة النصر لصناعة السيارات ، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية احدى شركات قطاع الاعمال العام إن السيارات الكهربائية المقرر طرحها فى السوق المصرى بمنتصف 2022   ستدخل ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي و التى تستغرق تنفيذها نحو 4 سنوات.

وتعد مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي إحدى المبادرات القومية الطموحة التي تتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، فضلا عن دعم الصناعة الوطنية في مجال السيارات، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية واكتشافات الغاز التي تمت مؤخرًا، كما أنها تدعم توجهات الدولة وخططها لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، بما يحقق عوائد اقتصادية ومادية، إلى جانب الفوائد البيئية المتمثلة في تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي.

 تم إطلاق المبادرة في يناير 2021 بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن ووسائل نقل الأفراد وتعميق صناعة السيارات والصناعات المغذية، مع تشجيع استخدام الغاز الطبيعي والذي يوفر حوالي 50% من تكلفة الوقود التقليدي، بجانب توفير دخل أفضل لسائقي السيارات الأجرة والميكروباص، وتقديم مظهر حضاري للمرور وتقليل معدل التلوث والحفاظ على البيئة، وخفض تكلفة استيراد المنتجات البترولية (السولار- البنزين).
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