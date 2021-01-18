الخولى: السيارة الكهربائية ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال وتحويل المركبات للعمل بالغاز

قال المهندس هانى الخولى العضو المنتدب لشركة النصر لصناعة السيارات ، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية احدى شركات قطاع الاعمال العام إن السيارات الكهربائية المقرر طرحها فى السوق المصرى بمنتصف 2022 ستدخل ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي و التى تستغرق تنفيذها نحو 4 سنوات.





وتعد مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي إحدى المبادرات القومية الطموحة التي تتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، فضلا عن دعم الصناعة الوطنية في مجال السيارات، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية واكتشافات الغاز التي تمت مؤخرًا، كما أنها تدعم توجهات الدولة وخططها لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، بما يحقق عوائد اقتصادية ومادية، إلى جانب الفوائد البيئية المتمثلة في تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي.



