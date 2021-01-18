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انخفاض أعداد المصابين.. إسلام عنان يزف بشرى للمواطنين بشأن كورونا

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:21 م
الدكتور إسلام عنان،
الدكتور إسلام عنان، استاذ اقتصاديات الدواء
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور إسلام عنان، استاذ اقتصاديات الدواء، إن  الفترة الحالية تشهد  حالة من التذبذب في منحنى الاصابات بفيروس كورونا، فهناك ايام في زيادة الاعداد واخرى في نقصان ، معقبا: "ديه حاجة كويسة، واننا في طريقنا لتسطيح المنحنى"، لافتا الي انه في اول فبراير ستقل اعداد المصابين بطريقة ملحوظة.

وتابع الدكتور إسلام عنان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر2"، أن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي مبادرة في غاية الاهمية في تلك الفترة، وذلك لاننا نواجه مشكلة في فكرة التفقد على مستشفيات العزل، وذلك لان المصابين الذين يخضعون للعزل المنزلي في كثير من الاحيان تتدهور حالتهم فيحتاجون الي اسرة رعاية، وكان ذلك ينقص القطاع الصحي في متابعة تلك الحالات يوميا وماذا  وصلت اليه الحالة من اعراض، لذلك في كثير من الاحيان كان يحدث تدفق غير محسوب.

واوضح ان من المهم متابعة حالات العزل المنزلي وادخالهم ضمن قاعدة بيانات منظمة لتحديد حاجتهم الي اسرة او ماشبه ذلك في المستشفيات، فبالتالي يضمن القطاع الصحي القدرة على تحديد معدل الحالات التي ستدخل اليه الاسبوع الماضي او التنبؤ بمؤشرات الاعداد، والاستعداد لهم.

واضاف انه تم التطور في تحديد البروتوكولات العلاجية المخصصة لكل مستوى من الحالات المتوسطة والخفيفة، وخاصة ممن يخضعون للعزل المنزلي، واعرب عن سعادته بتلك المبادرة لمساندتها ومساعدتها للنظام الصحي والحفاظ ايضا على صحة المواطنين.

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