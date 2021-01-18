مقتل عامل وإصابة آخر في مشاجرة بدار السلام









نجح رجال مباحث القاهرة فى كشف ملابسات واقعة مقتل عامل واصابه أخر ، حيث تبين وقوع مشاجرة بينهم وأخرين بسبب خلافات حول ترميم عقار بدار السلام .





وكان اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة قد تلقي إخطارا من مباحث قسم شرطة دار السلام يفيد بوقوع مشاجرة ووجود متوفى ومصاب بدائرة القسم .





وفور إخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وجه بسرعه إنتقال رجال المباحث لكشف ملابسات الجريمة وضبط الجناة ، حيث تم تحديد طرفى المشاجرة وتبين أنها وقعت بين حداد ، وبصحبته شقيقه مصاب بجروح متفرقة بالجسم وبين موظف ، وبصحبته شقيه "عامل بناء" توفى إثر إصابته بجرح طعنى.





وكشفت التحريات التي تمت تحت إشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة عن حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب مبلغ مالى نظير المساعدة فى ترميم عقار خاص بأحدهم تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب وقام أحدهم بالتعدى على المجنى عليه بإستخدام "مطواة" مُحدثًا إصابته التى أودت بحياته ، تم ضبط الطرفين وبحوزة أحدهم السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.