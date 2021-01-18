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جمال بيومي: مصر والأردن رائداتان في مسيرة السلام

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:51 م
القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية
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عادل نصار
كشف السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهمية الدور المصري في القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر تضع القضية الفلسطينية اولوية كبيرة أمامها. 

وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن مصر تضع القضية الفلسطينية على رأس اهتماماتها في العلاقات الخارجية وهذا ليس تفضلًا، لافتا إلى أنه مصر والأردن تنفردان بين مختلف الدول العربية بأنهما الدولتان الرائدتان في مسيرة السلام. 

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن مصر والأردن أكثر دولتين لديهم إمكانية التخاطب مع الجانب الإسرائيلي والحد من أطماعه الغير ملائمة حتى لمستقبل إسرائيل نفسها.

وتابع السفير، أن مصر ترى أن خط الدفاع الأول عن الأمن القومي المصري يبدأ في اللاذقية بأقصى شمال سوريا، وسوف ندافع عنه وعن القضية الفلسطينية.



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