المصيلحي لـ النواب: احتياطي القمح وصل إلى 5 شهور ولدينا تأمين للأرز حتى الموسم القادم

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن الهدف الاستراتيجي الأول هو حماية الأمن القومي المصري وخاصة الأمن الغذائي.





وأشار - خلال إلقاء بيانه أمام مجلس النواب - إلى أنه كان متوسط الاحتياطي الاستراتيجي شهر أو شهرين وكان الهدف أن يكون الاحتياطي الاستراتيجي 3 شهور.





وأبدى المصيلحي سعادته بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح وصل إلى 5 شهور و3 شهور للسكر، ولدينا تأمين للأرز حتى الموسم القادم

أما الزيت فقال المصيلحي نستورد 95 % ولدينا إحتياطي 3.7 كفاية إنتاجية.





وأوضح لدينا توفر في اللحوم الطازجة والمجمدة، قاربت على الاكتفاء الذاتي في الثروة الداجنة.





وأكد أن هذا لم يكن يحدث إلا بوجود رؤية استراتيجية، واليوم نحن في موقف متميز وإتاحة السلع في السوق ولم نعد نسمع لأي احتكارات للسلع الإستراتيجية.





وأكد المصيلحي أن متوسط أسعار السلع ثابتة ولم يتغير بالنسبة للدواجن واللحوم الطازجة، مشيرا إلى اللحوم السودانية الطازجة يتم نقلها بمبردات ويتم بيعها في المستهلكات بـ85 جنيها للكيلو، وتم تخفيض كيلو الدواجن من 37 جنيها إلى 30 جنيها.



