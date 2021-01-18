عماد متعب يتغزل في أحمد ياسر ريان عقب هدفه مع سيراميكا كليوباترا

وكتب عماد متعب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ايه يا واد يا ريان ده 90+ كمان".

حقق فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا فوزا هاما أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي أقيمت بملعب السويس الجديد في إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز.





وسجل شادي حسين نجم فريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة الـ 62 من عمر المباراة من ضربة جزاء ليتعادل فريق طلائع الجيش سريعا في الدقيقة الـ 65 من المباراة بـأقدام إبراهيما كونيه ثم أضاف أحمد ياسر ريان الهدف الثانى لسيراميكا فى الدقيقة 92.