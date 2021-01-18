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رياضة

عماد متعب يتغزل في أحمد ياسر ريان عقب هدفه مع سيراميكا كليوباترا

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:23 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أشاد عماد متعب نجم فريق الأهلي والمنتخب السابق بـ أحمد ياسر ريان نجم الأهلي المعار لـ سيراميكا كليوباترا عقب هدفه القاتل في الدقيقة الـ 90 من مباراة سيراميكا أمام طلائع الجيش والتي انتهت بفوز سيراميكا بهدفين مقابل هدف.

وكتب عماد متعب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ايه يا واد يا ريان ده 90+ كمان".

حقق فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا فوزا هاما أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي أقيمت بملعب السويس الجديد في إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز.

وسجل شادي حسين نجم فريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة الـ 62 من عمر المباراة من ضربة جزاء ليتعادل فريق طلائع الجيش سريعا في الدقيقة الـ 65 من المباراة بـأقدام إبراهيما كونيه ثم أضاف أحمد ياسر ريان الهدف الثانى لسيراميكا فى الدقيقة 92.
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