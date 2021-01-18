تعليم بورسعيد تكرم الطلاب المتفوقين رياضيا.. صور

كرم د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم 24 طالبة من أعضاء فريق مدرسة بورسعيد الرياضية للبنات ‏الحاصلات على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة العروض الرياضية المقامة بمحافظة الأقصر فى شهر ديسمبر ‏الماضى بالإضافى إلى تكريم دعاء أنور عبد الجابر معلمة التربية الرياضية ومدربة الفريق لحصولها على لقب أفضل مصممة ‏عروض فى ذات المسابقة.‏

كما كرم وكيل الوزارة 3 طلاب فازوا بالمراكز الثانى والثالث والخامس على مستوى الجمهورية فى مسابقة الجمهورية للمدارس ‏الثانوية للبنين فى بطولة العاب القوى المقامة فى محافظة القاهرة فى شهر ديسمبر الماضى بالإضافة إلى تكريم طالبتان حققتا المركز ‏الثالث على مستوى الجمهورية فى بطولة تنس الطاولة زوجى المقامة بمحافظة القاهرة فى شهر ديسمبر الماضى.‏

جاء هذا التكريم بحضور علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام وإيهاب عبد المقصود مدير عام إدارة الشئون التنفيذية و محمد ‏ضياء مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ولطفى عمر موجه عام مادة التربية الرياضية والطاقم المعاون له وذلك بمسرح مدرسة ‏بورسعيد الثانوية للبنات.‏





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وفى سياق آخر شهد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم عبر الفيديو كونفرانس اجتماع د. راندة شاهين رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم وذلك من قاعة مركز التطوير التكنولوجى.





وأكد وكيل الوزارة أن الاجتماع يهدف لعرض مستجدات الأمور التعليمية والوقوف على أحدث ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن تنظيم الحضانات والتوسع فى دعم التعليم المجتمعى.





وأضاف باهى أن الاجتماع تطرق لعرض دراسة زيادة أعداد الطلاب فى المراحل الدراسية المختلفة من الأسر التى تم رفضها من قبل برنامج تكافل وكرامة وإضافة المزيد من مؤسسات القطاع الخاص فى إطار برنامج وزارة التضامن الاجتماعى الخاصة بالتدريب المهنى للطلاب المتسربين من التعليم.





جاء ذلك بحضور رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمى ومدير عام الإدارة العامة للتعليم المجتمعى ومدير عام الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية ومدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية وقيادات التعليم بالمحافظة.