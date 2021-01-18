أحمد داش يشارك في مبادرة "لازم تتكلم".. ويؤكد لـ صدى البلد: عمل جديد ينافس في رمضان.. فيديو

أعرب الفنان الشاب أحمد داش عن سعادته بالمشاركة في أهم مبادرات الجامعة الأمريكية "لازم نتكلم"، وأوضح أهمية تكاتف الجهود في القضاء على ظاهرة التحرش الجنسي، فالأمر لا يقتصر على السينما والإعلام فقط.





وفي تصريحات خاصة على هامش الندوة، أضاف داش أن التربية السليمة والقانون والعقاب عامل ضروري للقضاء على الظاهرة، ومن وجهة نظره قال إن السينما والإعلام لا يهاجم ولا يناصر المرأة، إنما هو انعكاس للواقع وتجسيد له.





وعن آخر أعماله الفنية، أوضح أنه سيشارك في السباق الرمضاني القادم بمسلسل "نسل الأغراب" بجانب عدد من نجوم الفن، وأشار إلى أنه يقدم شخصية صعيدية جديدة عليه، ويؤكد بأنها ستنال اعجاب الجمهور.





جدير بالذكر أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة أطلقت سلسلة حوارات "لازم نتكلم" في نوفمبر 2020 انطلاقا من حرصها على لعب دور محوري في زيادة الوعي بقضية التحرش الجنسي كقضية اجتماعية هامة ولدعم الجهود الوطنية والدولية المتعلقة بهذه القضية خاصة في الجامعات.



