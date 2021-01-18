ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد داش يشارك في مبادرة "لازم تتكلم".. ويؤكد لـ صدى البلد: عمل جديد ينافس في رمضان.. فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:37 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الفن
أعرب الفنان الشاب أحمد داش عن سعادته بالمشاركة في أهم مبادرات الجامعة الأمريكية "لازم نتكلم"، وأوضح أهمية تكاتف الجهود في القضاء على ظاهرة التحرش الجنسي، فالأمر لا يقتصر على السينما والإعلام فقط.

وفي تصريحات خاصة على هامش الندوة، أضاف داش أن التربية السليمة والقانون والعقاب عامل ضروري للقضاء على الظاهرة، ومن وجهة نظره قال إن السينما والإعلام لا يهاجم ولا يناصر المرأة، إنما هو انعكاس للواقع وتجسيد له.

وعن آخر أعماله الفنية، أوضح أنه سيشارك في السباق الرمضاني القادم بمسلسل "نسل الأغراب" بجانب عدد من نجوم الفن، وأشار إلى أنه يقدم شخصية صعيدية جديدة عليه، ويؤكد بأنها ستنال اعجاب الجمهور.

جدير بالذكر أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة أطلقت سلسلة حوارات "لازم نتكلم" في نوفمبر 2020 انطلاقا من حرصها على لعب دور محوري في زيادة الوعي بقضية التحرش الجنسي كقضية اجتماعية هامة ولدعم الجهود الوطنية والدولية المتعلقة بهذه القضية خاصة في الجامعات.

وتستمر سلسلة حوارات "لازم نتكلم" حتى شهر يونيو 2021 وتتناول العديد من القضايا الهامة الخاصة بالتحرش منها تحقيق الأمان للمرأة في الأماكن العامة، والخصوصية في عالم الانترنت، ومواجهة التحرش بكفاءة في الجامعات، وتحقيق الأمان والشمولية والتنوع في أماكن العمل والإطار القانوني والتشريعات لمواجهة العنف ضد المرأة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

من البيت للمدرسة.. الجامعة الأمريكية تطلق سلسلة حوارات لازم نتكلم

الإعلام والسينما والتحرش.. الجامعة الأمريكية تعقد جلسة حوارات "لازم نتكلم" الاثنين

بحضور نجوم الفن.. ندوة بالجامعة الأمريكية عن تناول وسائل الإعلام والسينما للتحرش

بحضور تامر حبيب.. ندوة في الجامعة الأمريكية عن تناول الإعلام والسينما لـ "التحرش"

تامر حبيب: مسلسلي الجديد يناقش ظاهرة التحرش

باحثة: التحرش ظاهرة عالمية وعلى الفن دور كبير في التصدي لها

ترشيحاتنا

برلماني يكشف سر الهجوم على وزير التموين في جلسة اليوم.. فيديو

وصول أولى رحلات الخطوط القطرية إلى القاهرة وعلى متنها 100 راكب

المنتخب المصري لكرة اليد يحتج على حكم مباراته مع السويد

نائب رئيس هيئة البترول الأسبق يزف بشرى بشأن بنزين 95.. فيديو

مونديال اليد .. مصر تخسر من السويد 23-24

الكشف عن سبب إغلاق مبنى الكونجرس بشكل مفاجئ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيارة المشؤومة.. سر هدية أدولف هتلر للملك فاروق | صور

تعرف على أسعار جيب 2021 الجديدة في مصر .. صور

صدق أو لا تصدق.. دراسة حديثة: شم رائحة الطعام يزيد وزنك