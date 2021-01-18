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نقف بثبات.. تصريح جديد لـ الجامعة العربية بشأن ملء سد النهضة.. فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:54 م
سد النهضة
سد النهضة
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محمد القاضي
قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن ما تسعى إليه الجامعة العربية هو إقامة علاقات حسن جوار مع جيراننا في الإقليم.

وأضاف "أبو الغيط"، خلال كلمة مُذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، في ذكرى التعاون بين مجلس الأمن والجامعة العربية"، أن الجامعة تقف بثبات في دعمها للحقوق المائية لكل من مصر والسودان والوصول إلي اتفاق قانوني وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة عبر مسار المفاوضات وبعيدا عن الخطوات الأحادية الجانب.

وأكد أن الجامعة تسعى إلي اتفاق قانوني بشكل يراعي مصالح كافة الأطراف، متابعا أن الجامعة تجدد تضامنها مع دول الساحل والصحراء في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تمس أمنها واستقرارها.

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