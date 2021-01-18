ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط 24 طن مبيدات زراعية مجهولة المصدر بمركز وادي النطرون

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:38 م
مبيدات
مبيدات
Advertisements
أسماء الجنبيهى

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، اليوم الإثنين، حملة تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز وادي النطرون.


وأسفرت الحملة عن ضبط٤٨٠ ‪شيكارة زنة الواحدة ٥٠ كجم باجمالى ٢٤ طن مبيد زراعى مجهولة المصدر بأحد المحلات، كما تم ضبط ٢٧ عبوة مبيد زراعى منتهية الصلاحية بأحد المحلات المبيدات الزراعية.


كما تم ضبط ١٩ عبوة جبنة منتهية الصلاحية بأحد المحلات التجارية، وضبط جزار لعرض لحوم بقرى غير صالحة للاستهلاك مذبوحة خارج السخانة، ضبط مخبز سياحى يعمل بدون ترخيص


وتم تحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار بمحل لحوم.


يذكر أن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، شدد على استمرار وتكثيف الحملات على المحال والأسواق والمصانع والمخابز والصيدليات وأماكن بيع المستلزمات والمبيدات الزراعية للتاكد من توافر كافة المنتجات بالمواصفات والاشتراطات والأسعار المقررة وردع المخالفين.


فيما نفذ قسم الرقابة على المخصبات والمبيدات بمديرية الزراعة بالبحيرة وبالتنسيق مع إدارات التموين بالمراكز، حملات مكثفة بمختلف مناطق تداول وأسواق بيع المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج، لمواجهة المبيدات المقلدة والمغشوشة، والمخصبات الزراعية المحظورة تداولها بالأسواق والغير المصرح والمجهولة المصدر التي تشكل تهديد على الصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وأسفرت الحملة عن المرور على 6 محلات للاتجار بالمبيدات والمخصبات الزراعية وتلاحظ وجود 2 محل بدون ترخيص، وتم تحرير محاضر لهم لوجود مبيدات غير مسجله.


كما تم ضبط 60 عبوة مبيدات ومخصبات زراعية بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


جدير بالذكر أنه تم المرور خلال الشهر الجارى على 216 مصنع ومخزن ومنشأة ومحل وتلاحظ وجود 127 مرخص و 64 بدون ترخيص و 25 تحت الترخيص وتم تحرير 4 محاضر والتحفظ على عدد 274 عبوة.


يذكر أن شدد محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية للتأكد من مطابقة السلع المعروضة من حيث مصدرها وتاريخ صلاحيتها ومدى الإلتزام بالقوانين والإشتراطات الصحية حفاظًا على صحة المواطنين .


في نفس السياق قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة، خلال شهر ديسمبر الماضي بالمرور على المنشآت الغذائية وعددها 608 منشآت وتم سحب 1176 عينة، حيث أسفرت تلك الحملات عن الآتي:


- تحرير 576 محضر والتوصية بإيقاف 7 منشأه.

- إعدام  1042 كيلو جرام لأغذية مختلفة لعدم احتفاظها بخواصها الطبيعية وغير صالحه للإستخدام الآدمي و 18 لتر مياه غازيه وعصائر لانتهاء مده الصلاحية.

- إصدار 3325شهاده صحيه من مراكز الفحوص، وبلغ عدد الشهادات تحت الإشراف الصحى التى تم إعتمادها للمصدرين من شركات الأغذية 266 شهادة.


وكان نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، حملة تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز أبو حمص.


أسفرت الحملة عن ضبط 9 مخالفات تموينية بالمخابز منها 8 مخالفات نقص وزن يتراوح العجز ما بين 7جم و 14 جم فى متوسط وزن الرغيف الواحد،  مخالفة توقف عن الإنتاج دون إذن مسبق أو عذر قهرى وتم تحرير تقرير إثبات حالة للمخابز بالمخالفات .


يذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى ، حملة تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركزي شبراخيت ايتاي البارود.


أسفرت الحملة في مركز إتياي البارود عن تحرير 8 محاضر نقص وزن، محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، 3 محاضر عدم إمساك سجلات الزيارات.


كما أسفرت الحملة في مركز شبراخيت عن تحرير  6 محاضر لأصحاب المخابز منهم 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن حتى 15 جراما، 3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.


اقرأ أيضا :- وفاة أول امرأة حامل بفيرس كورونا في البحيرة

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

من بينها إنتاج خبز ناقص الوزن.. تحرير 16 محضرا للمخابز المخالفة في البحيرة

ضبط ألف لتر منظف سائل مجهول المصدر بمركز إتياي البارود في البحيرة

تحرير 16محضر مخالفة للمخابز المدعمة بمركز كفر الدوار بالبحيرة

ضبط 14 طن أسماك مجمدة فاسدة بمركز كفر الدوار

تحرير 20 محضر مخالفة للمحلات التجارية في البحيرة

تحرير 29 محضرا للمخابز المدعمة المخالفة بمركزين في البحيرة

ترشيحاتنا

بعد انفصالهما.. ماذا قالت دينا الشربيني عن عمرو دياب؟

ما حكم قراءة القرآن على الميت بطريقة الخاتمة؟ .. الإفتاء تجيب.. فيديو

وصول أولى رحلات الخطوط القطرية إلى القاهرة وعلى متنها 100 راكب

دراسة تكشف عن الفئات الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا

بعد إيقاف محمد الشناوي.. تعرف على المباريات التي يغيب عنها حارس المرمى مع الأهلي

تحذير شديد من منظمة الصحة العالمية: نحن على حافة كارثة

Advertisements

انفراد.. الأهلي يدرس قرارات تصعيدية بسبب إيقاف محمد الشناوي وتعنت لجنة الجبلاية

التعليم: استكمال خطة التنمية المهنية للمعلمين حتى 20 فبراير

خادشة للحياء.. ضبط الشيف صاحبة تورتة نادى الجزيرة

حالته متدهورة بسبب كورونا .. تطورات الوضع الصحي لـ حما أحمد السقا

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد تأجيل انطلاقه.. قرار صادم من الفيفا لـ جماهير الأهلي بشأن مونديال الأندية

خدوها مني هينال الثقة.. أحمد موسى: مدبولي عجبني جدا وهو بيتكلم في مجلس النواب

حازم إمام يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى موسيماني عقب تعادل الأهلي مع البنك

خطاب عاجل من التعليم لـ المديريات بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021 .. اعرف تفاصيله الآن

بعد إيقاف محمد الشناوي.. تعرف على المباريات التي يغيب عنها حارس المرمى مع الأهلي

إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات

ممدوح عباس يوجه رسالة إلى لجنة الحكام عن تعادل البنك الأهلي والمارد الأحمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار جيب 2021 الجديدة في مصر .. صور

صدق أو لا تصدق.. دراسة حديثة: شم رائحة الطعام يزيد وزنك

نشرة الصحة والمرأة .. هل زواج التجربة يقلل نسب الطلاق؟ .. هل يمكنك الحصول على لقاح كورونا إذا كنت مصابًا بنزلة برد ؟