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أصل الحكاية

عاصفة حمراء سببها «الشناوي» .. هل بدأت ثورة الأهلي على اتحاد الكرة؟

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:03 م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
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أحمد سالم
القصة بدأت من صافرة تحكيمية أعلنت رأسية أيمن أشرف هدفا في شباك نادي البنك الأهلي، قبل أن يتراجع الحكم ويحتكم لأحكام الـ VAR الذي أقنع الحكم محمد سلامة بإلغاء الهدف واحتسابه خطأ عكسيا على أيمن أشرف الذي فقد حلاوة احتفاله بالهدف الملغي.

النادي الأهلي لعب في ظروف عصيبة وتحت الأمطار الغزيرة في ستاد حرس الحدود بعد نقل المباراة من القاهرة إلى الاسكندرية وفقا لفرمان اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، ولم يبدِ النادي الأهلي أي اعتراضات لكن أحداث المباراة وإلغاء الهدف المُختلف على صحته أثارت حفيظة النادي والجماهير التي بدأت هجوما مكثفا على اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد.

الأزمة زادت تصاعدا مع تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي الذي أطلق قذائفا تجاه لجنة التحكيم معقبا على حكم المباراة: "مباراة كانت مهمة لأخذ الـ3 نقاط ولكن هذه هي الكرة، ولا أريد الحديث عن بعض الأشياء، أنا النادي الأهلي وحصلت على بطولة الدوري 42 مرة ولدي شعبية كبيرة، أود أن استفسر كم حكم دولي جاء لتحكيم مباريات الأهلي السبعة في الدوري وهذا السؤال موجه لوجيه أحمد رئيس لجنة الحكام؟".

وفي الوقت الذي رفض فيه مسؤولو لجنة التحكيم تصريحات سيد عبد الحفيظ، فوجئ مسؤولو الأهليبقرار إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ايقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات وغرامة مالية 20 ألف جنيه وذلك لسلوكه غير الرياضي تجاه حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي. 

الشناوي كان قد أبدى اعتراضا على الحكم عقب نهاية اللقاء وححاول لفت انتباهه من خلال جذبه من ذراعه وهو ما اعتبرته اللجنة سلوك غير رياضي وقررت تغريمه ووقفه.

ووفقا لما تقدم كشفت مصادر في الأهلي، عن أن إدارة النادي استقرت بشكل نهائي على تقديم طلب رسمي للجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة بطلب حكام أجانب جميع مبارياته حال الاستمرار علي النهج نفسه في ما يتعرض الفريق الأحمر.  

لكن جماهير الأهلي كانت لها آراء أخرى من خلال ثورة غضب على اتحاد الكرة التي رأت أنه متعسفا ضد النادي الأهلي وسيصبح سببا في تراجعه في جدول الترتيب الى المركز الثاني بعد قرارات تحكيمية وإدارية خاطئة في مباراتي وادي دجلة والبنك الأهلي.

تعليقات جماهير الأهلي وجهت انتقادات حادة للجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد واتهموه بإفساد البطولة لحساب المنافسين، كما دعا بعض الجماهير للهدوء في انتظار ما تسفر عنه القرارات بعد تقديم مذكرة منجانب الإدارة.

ومن المقرر على ضوء هذا الإيقاف أن يغيب محمد الشناوي عن 4 مباريات مهمة سيخوضها الفريق أمام المقاولون العرب وبيراميدز وسموحة وطلائع الجيش.
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