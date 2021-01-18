دور الفضائيات المصرية الحكومية والخاصة في مواجهة القنوات المعادية.. رسالة ماجستير بـ آداب المنصورة

تشهد قاعة المؤتمرات بكلية الآداب جامعة المنصورة، في 21 يناير مناقشة رسالة ماجستير بعنوان "دور الفضائيات المصرية الحكومية والخاصة في مواجهة القنوات التليفزيونية المعادية وتصحيح المعلومات المغلوطة لدى الجمهور"، "دراسة تطبيقية"، للباحثة إلهام صلاح عبد المولى بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة وباء كورونا.
وتأتي الرسالة تحت إشراف الدكتورة أسماء الجيوشي مختار، أستاذ الإذاعة والتليفزيون المساعد بقسم الإعلام، بكلية الآداب جامعة المنصورة.
وتضم لجنة المناقشة والحكم كلا من، الدكتورة أسماء الجيوشي مختار، أستاذ الإذاعة والتليفزيون المساعد بقسم الإعلام، كلية الآداب جامعة المنصورة "مشرفا ورئيسًا"، الدكتور تامر الشرباصي الراجحي، أستاذ علم الاجتماع المساعد بمعهد الخدمة الاجتماعية بالمنصورة "مناقشا وعضوا" و الدكتور وليد العشري إبراهيم على، أستاذ الإعلام المساعد بقسم الإعلام التربوي، بكلية التربية النوعية جامعة طنطا "مناقشًا وعضوًا.