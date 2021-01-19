حكم نمص الحواجب للمتزوجة ورسمها بالمايكروبيلدنج

حكم تنظيف الحواجب من الشعر الزائد
قال أحمد ممدوح، مدير إدار الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تنظيف الحاجب
حلال، بشرط أن تقتصر الإزالة على الشعر الزائد فقط وهو ما دون جسم الحاجب.
وأشار إلى أن من تريد أن تزيل شعر حاجبها الزائد جائز ولكن يجب أن يكون في حد المعتاد ولا يغير من شكلها شيء، مبينًا أن الحرام هو أن تزيل الحاجب نفسه لإعادة رسمه.
هل يجوز تنظيف الحواجب للزوج
تنظيف الحواجب للمرأة.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه: "هل تهذيب الحواجب
للمرأة حرام شرعا أم حلال؟".
وأجاب محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هذا السؤال نفرق فيه بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة، فالأولى تفعل ما تشاء إذا كان غرضها التزين لزوجها وبإذنه، أما الثانية، فلها أن تأخذ الشعر الزائد فقط ولا تقترب من الحاجبين لأنه لا يصح شرعا.
حكم تشقير الحواجبتشقير الحاجبين هو صبغ حافّتيهما باللون الأشقر، بحيث يظن الناظر إليهما أن الحاجب دقيقٌ رقيقٌ، وله صورٌ: فإن كان بطريقة الوخز -أي الوَشْم- فهو حرامٌ شرعًا، أما إن كان عن طريق الصبغ بأدوات الزينة كالألوان الصناعية فلا مانع منه شرعًا، إلا إذا كانت المرأة في فترة حدادٍ على الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك؛ لأنه من قبيل الزينة الممنوعة شرعًا في هذه الفترة".
حكم تنظيف الحواجب
قال أحمد ممدوح، مدير إدار الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تنظيف الحاجب حلال، بشرط أن تقتصر الإزالة على الشعر الزائد فقط وهو ما دون جسم الحاجب.
وأوضح «ممدوح»، فى إجابته عن سؤال: «ما حكم تنظيف الحاجب؟»، أن النمص هو إخراج الحاجب عن أصل خلقته، أما مسألة التنظيف وإزالة زوائد الحاجب فلا شيء في ذلك.
وأضاف أن من تريد أن تزيل شعر حاجبها الزائد جائز ولكن يجب أن يكون في حد المعتاد ولا يغير من شكلها شيئا، مبينًا أن الحرام هو أن تزيل الحاجب نفسه لإعادة رسمه.
حكم وضع الحناء على الحواجب
وأجاب "ممدوح" قائلًا إنه يجوز وضع الحناء على الحواجب ولاشئ فيه، منوها أن الأصل هو براءة الذمة والإباحة كما أن الشرع الشريف قد أجاز للمرأة أن تضع الكحل فى عينيها ووضع الحناء على الحواجب يقاس على وضع الكحل وخاصة إذا كانت المرأة متزوجة وتحتاج للزينة.
حكم رسم الحواجب بالمايكرو بيلدنج
قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إنه يجوز للمرأة رسم حاجبها بطريقة المايكرو بليدنج التي يستخدم فيها الشفرة وتثبث لعدة شهور، بشرط أن يكون ذلك في الطبقة العليا من الجلد بحيث لا ينتج عنه خروج دم.
وأوضح «ممدوح»، في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب ردًا على سؤال: "ما حكم رسم الحواجب لمن ليس لها حاجب ؟ أنه إذا ترتب على الرسم خروج دم؛ فأنه يكون حرامًا لأنه حينئذ ستختلط الصبغة بالدم والدم النجس سينحبس أسفل الجلد".
حكم رسم تاتوت الحواجب
وجهت متصلة سؤالا للدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، تقول فيه: "حواجبي خفيفة جدا تكاد تكون غير موجودة فهل يجوز عمل "حواجب تاتو" مكانها؟".
ورد علي جمعة: "يجوز إذا كنت متزوجة فلا بأس، ولكن بموافقة الزوج على ذلك".
حكم رسم الحواجب في حال تساقطها
كان قد ورد سؤال للشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مضمونه: «شعر حواجبي تتساقط كثيرا دون مرض، هل يجوز لي دق تاتو الحواجب أم حرام؟".
وقال "وسام" في إجابته عن السؤال الوارد إليه، إن هناك نوعين في عمل تاتو الحواجب هذا، النوع الأول وهو لا يجوز ومحرم شرعا، وهو دق القبر مكان الحاجب حتى يخرج الدم ثم حشوه بمادة ملونة وتكون نجسة ويتسبب ذلك في ألم شديد، لافتا إلى أنه حرم بسبب حبس الدم النجس والحشوه مادة نجسة وما يسببه من آلام.
وأضاف أمين الفتوى، أن هناك نوع يجوز ولا إثم فيه، ويكون رسم عن طريق تقنية جديدة تشبه الحنة ويكون على الطبقة الأولى للجلد ولا يتخللها ويزول بعد فترة زمنية معينة، فهكذا يتم رسم الحواجب بدون ألم أو حشوه مادة نجسة تحت الجلد.