حكم نمص الحواجب للمتزوجة ورسمها بالمايكروبيلدنج

قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إنه يجوز للمرأة رسم حاجبها بطريقة المايكرو بليدنج التي يستخدم فيها الشفرة وتثبث لعدة شهور، بشرط أن يكون ذلك في الطبقة العليا من الجلد بحيث لا ينتج عنه خروج دم.









وأوضح «ممدوح»، في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب ردًا على سؤال: "ما حكم رسم الحواجب لمن ليس لها حاجب ؟ أنه إذا ترتب على الرسم خروج دم؛ فأنه يكون حرامًا لأنه حينئذ ستختلط الصبغة بالدم والدم النجس سينحبس أسفل الجلد".









حكم رسم تاتوت الحواجب

وجهت متصلة سؤالا للدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، تقول فيه: "حواجبي خفيفة جدا تكاد تكون غير موجودة فهل يجوز عمل "حواجب تاتو" مكانها؟".









ورد علي جمعة: "يجوز إذا كنت متزوجة فلا بأس، ولكن بموافقة الزوج على ذلك".









حكم رسم الحواجب في حال تساقطها

كان قد ورد سؤال للشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مضمونه: «شعر حواجبي تتساقط كثيرا دون مرض، هل يجوز لي دق تاتو الحواجب أم حرام؟".









وقال "وسام" في إجابته عن السؤال الوارد إليه، إن هناك نوعين في عمل تاتو الحواجب هذا، النوع الأول وهو لا يجوز ومحرم شرعا، وهو دق القبر مكان الحاجب حتى يخرج الدم ثم حشوه بمادة ملونة وتكون نجسة ويتسبب ذلك في ألم شديد، لافتا إلى أنه حرم بسبب حبس الدم النجس والحشوه مادة نجسة وما يسببه من آلام.









وأضاف أمين الفتوى، أن هناك نوع يجوز ولا إثم فيه، ويكون رسم عن طريق تقنية جديدة تشبه الحنة ويكون على الطبقة الأولى للجلد ولا يتخللها ويزول بعد فترة زمنية معينة، فهكذا يتم رسم الحواجب بدون ألم أو حشوه مادة نجسة تحت الجلد.