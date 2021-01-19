أعراض الحزاز المسطح وعلاجه

يتسبب الحزازفي تكوين سلسلة من النتوءات على الجلد كل نتوءة لامعة ومرتفعة ولها سطح مسطح على الجلد الملون ، قد تكون هذه النتوءات رمادية بنية أو أرجوانية

المناطق الأكثر إصابة هي الظهر والرقبة والساقين والكاحلين وباطن الرسغين في 20٪ من الحالات ، لا يتسبب الحزاز المسطح في ظهور أعراض تتجاوز النتوءات ، ولكنه يسبب في حالات أخرى حكة شديدة.

ضمادات مبللة

دقيق الشوفان الغروية

مضادات الهيستامين

الكورتيكوستيرويدات الموضعية أو الفموية

الريتينويد

حقائق سريعة عن الحزاز المسطح





الحزاز المسطح هو اضطراب جلدي التهابي غير معدي.

الأسباب الدقيقة للحزاز المسطح ليست مفهومة بعد.

تشير التقديرات إلى أن الحالة تؤثر على 1 في المائة من السكان.

بالحزاز المسطح. الأشخاص المصابون بالتهاب الكبد الوبائي سي أكثر عرضة للإصابة

قد يشمل علاج الحزاز المسطح مضادات الهيستامين أو العلاج بالضوء أو كريمات الستيرويد.





علاج الحزاز المسطح

يمكن استخدام مضادات الهيستامين لعلاج الحكة في الحالات الشديدة من الحزاز المسطح.

الحزاز المسطح ليس حالة قابلة للشفاء.





عندما يصيب الجلد ، فإنه عادة ما يزول من تلقاء نفسه في غضون عدة أشهر. ومع ذلك ، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى عامين. يركز العلاج على تخفيف الأعراض حتى يزول الطفح الجلدي.





لا تتطلب الحالات الخفيفة أي علاج من قبل الطبيب ، باستثناء الفحوصات العرضية.





قد يشمل علاج الحالات الشديدة من الحزاز المسطح ما يلي:





يمكن استخدام مضادات الهيستامين لتقليل الحكة .

استخدام العلاج بالضوء بالأشعة فوق البنفسجية لتقليل الأعراض.

كريمات أو مراهم الستيرويد فعالة جدًا في تقليل الالتهاب والاحمرار. يتم تطبيق الدواء على مناطق الحكة يجب أن يتوقف العلاج عندما يتغير لون البقع إلى البني أو الرمادي.

في بعض الأحيان ، قد تحتوي الكريمات أو المراهم على أدوية تقلل من الاستجابة المناعية.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أعراض أكثر حدة ، أو عندما لا تكون الكريمات والمراهم فعالة بما فيه الكفاية ، يمكن تناول أقراص الستيرويد عن طريق الفم.

تقلل كبسولات السيكلوسبورين أو أقراص الأسيتريتين من نشاط الجهاز المناعي وقد تساعد في بعض الأحيان. يتم استخدامها فقط في الحالات الشديدة للغاية .

بالنسبة للحزاز المسطح الذي يحدث في الفم ، قد يصف الطبيب مستحلبات الستيرويد أو غسول الفم إذا أصبحت أعراض قرحة الفم غير مريحة.

بالنسبة للحزاز المسطح في الأغشية المخاطية ، قد يكون من الصعب الحصول على العلاج الصحيح وقد يستغرق سنوات. قد يصف الطبيب الكورتيكوستيرويدات لتؤخذ على شكل أقراص.