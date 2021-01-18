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قرض من البنك.. التنمية المحلية تزف بشرى لـ المتصالحين في مخالفات البناء

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:15 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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محمد القاضي
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء من شأنه أن يوجد قيمة حقيقية للثروة العقارية في المحافظات.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه عندما يصبح لدي كل مواطن ترخيص للعقار سوف يمكنه مستقبلا الاستفادة من الخدمات المختلفة، ومنها الصرف الصحي والمياه والكهرباء، معقبا: «كل هذه الخدمات سوف تدخل للعقارات».

وتابع «بعض الوحدات السكانية ليس لديها عداد كهرباء أو مياه وكل ما لديها هو عدد ممارسة فقط»، مصيفا «عندما يحدث التصالح يستطيع كل مواطن أن يركب العداد في المبني، وسوف تصبح الأمور مقننة وسوف يحصل علي رقم قومي للعقار الذي يمتلكه».

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، «الرقم القومي للعقار سوف يتيح للمواطن أن يحصل علي قرض من البنك لأن الأمور أصبحت مقننة».

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