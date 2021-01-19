خوفا من الأمراض.. أهالي الخصوص يستغيثون من انتشار أكوام القمامة ومياه الصرف بنفق عثمان

تحولت حياة المواطنين فى مدينة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية إلى جحيم بسبب تحول نفق مشاة عثمان، الذى يعبره المئات يوميا، إلى أكوام قمامة وتلال مخلفات تحاصره من الجهتين،مما يعوق حركة سير السيارات والمارة ويهدد الصحة العامة.





وقال محمد رجب، أحد سكان الخصوص، في رسالة بعث بها لخدمة شكاوى "صدى البلد"، إن المقلب يقع داخل نفق عثمان الذى تعبر منه السيارات فى الاتجاهين ويسير به مئات المواطنين يوميا، ما أدى للإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين، وتسبب فى انتشار الأمراض بين الأطفال والكبار، كما حجبت الشبورة الناتجة عن حرق القمامة الرؤية داخل النفق.









وأضاف: "قدمنا شكاوى عديدة لرئيس الحى دون جدوى".









وطالب السكان، المسئولين بالتدخل لإزالة تلك المخلفات بذلك النفق، حيث ترتفع مياه الصرف الصحى فى نفق عثمان عن الأرض بمقدار متر، غير أكوام القمامة وإضاءة وكابلات كهرباء أعلى الأرض، وضرورة أن تتم أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة الذي يحقق السلامة لمستخدمي الطريق والحفاظ على المظهر الحضاري ورفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط وسرعة الاستجابة لمطالبهم.





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