كيفية صلاة الصبح لمن نام عن الفجر واستيقظ وقت الضحى؟

وما آخر وقت لأدائها حاضرًا، ومتى وقت صلاة الفجر وصلاة الصبح، لعلها من الأمور التي تهم أولئك الذين عرفوا فضل صلاة الصبح وحرصوا على اغتنامه، لكن تداعيات الحياة سهلت عليهم تفويت صلاة الصبح، فإن كان الكثيرون يعرفون أن صلاة الصبح وصلاة الفجر هما مسميان لصلاة واحدة في أول النهار، وأدركوا فضلها، إلا أنه ينبغي معرفة

حاضرًا، وهل من يستيقظون بعد طلوع الشمس خسروا هذه الصلاة، أم لاتزال لديهم الفرصة لأداء صلاة الصبح والفوز بفضلها؟