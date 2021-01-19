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أخبار العالم

حالة الطقس في السعودية.. استمرار انخفاض الحرارة على شمال وغرب المملكة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:18 ص
السعودية
السعودية
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أمينة الدسوقى
توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية، بتقريره لطقس اليوم الثلاثاء، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة، مع نشاط الرياح السطحية على سواحل من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، واحتمال سقوط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك خلال الليل وفجر يوم الأربعاء، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة عاجل.

واكدت الأرصاد السعودية أن البحر الأحمر، يشهد هبوب رياح سطحية، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج، فيه متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف المتر وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما يشهد خليج العرب رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

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