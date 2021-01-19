حكايات من زمن فات.. الأداء التمثيلي لـ صلاح منصور يتسبب في السعي لقتله.. ودوره فى نجومية يحيى الفخراني

تعد الحكايات والأسرار في حياة المشاهير والأدباء والمثقفين، كثيرة وغالبا ما يكون لها انعكاس مباشر أو غير مباشر على إبداعاتهم ومنتجهم الثقافي والإبداعي.

ويسلط "صدى البلد"، الضوء من خلال باب "حكايات من زمن فات"، على المواقف والكواليس التي أثرت على مسيرة وإبداع هؤلاء العظماء.

ومن بين هؤلاء النجوم الفنان الكبير صلاح منصور ، الذى تحل اليوم الثلاثاء ، الموافق 19 يناير ، ذكرى وفاته التي توافق 19 / 1 /1979، ونستعرض فى هذا التقرير تسبب اداءه التمثيلى فى محاولة قتله، ودوره فى اكتشاف يحيى الفخرانى .

تعدى الجمهور فى اليمن بالضرب على صلاح منصور من شدة احترافيته في تجسيد دور الطاغية الوحشي الإمام بن يحيى، في فيلم ثورة اليمن، عام 1966، وذلك اثناء تصويره بعض المشاهد فى شوراع اليمن بل أن الأمر وصل إلى محاولة الجمهور قتله بعد أن اعتقدوا أن الطاغية عاد من جديد، ولم ينجه من ايديهم سوى الامن اليمنى الذى كان يرافقه اثناء التصوير .

لم يعتذر صلاح منصور عن أى دور بعد الموافقة عليه، حيث كان يستعد لبطولة مسرحية بكالوريوس فى حكم الشعوب أمام نور الشريف، وبالفعل أجرى بروفات لمدة شهرين، ثم شعر أن صحته لن تجعله يعطى الدور حقه من الإجادة والإتقان، كما اعتاد طوال عمره، فاعتذر عن تقديم الدور، ثم رشح الفنان الشاب حينها يحيى الفخرانى لأداء دوره.

شارك الفنان صلاح منصور خلال مشواره الفني في 60 فيلمًا واختيرت ستة أفلام منها ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وهي :"بداية ونهاية ، البوسطجي، الزوجة الثانية ،العصفور والأربعين، و"المستحيل" ، و"قنديل أم هاشم" .