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توك شو

كان نفسي أشتغل معاه من 15 سنة.. آيتن عامر تكشف تفاصيل تجربتها الغنائية.. فيديو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:23 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الفنانة آيتن عامر، إنها تستعد لخوض تجربتها الغنائية الأولى، كما تستعد لتصوير مسلسلها الجديد "كوفيد - 25"، لافتة إلى أن صديقتها بتول عرفة، المسئولة عن تنظيم الكليبات، تعرف موهبتها الغنائية منذ القدم ولها عدة أغنيات مسجلة، ولكنها لم تجرؤ حتى الآن على الدخول لعالم الغناء بشكل احترافى.


وأضافت آيتن عامر، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أن صديقتها عرضت عليها تصوير كليب لأغنية لها، مشيرة إلى أنها تخوفت من ردود أفعال المشاهدين، موضحة أنها ستتعاون مع وليد سعد لأنه كان حلما كبيرا بالنسبة لها التعاون معه.


وتابعت: "كنت عايزة اشتغل معاه من أكتر من 15 سنة ولكن التكلفة كانت غالية على جدًا جدًا"، موضحة أن الغناء لن يبعدها عن التمثيل نهائيًا، وأنه من المستحيل الابتعاد عن الفن، ولكنها ستحاول العمل فى المجالين معًا.


وأوضحت أنها تشارك فى مسلسلين فى الفترة القادمة؛ "كوفيد - 25" ومسلسل مع ريهام حجاج، مشيرة إلى أنها تعاقدت على المسلسلين فورًا، كما أنها انتهت من تصوير مسلسل "من يوم وليلة".

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